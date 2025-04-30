Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan güvenlik kamerasının bantlanmasına ilk tepki

Ne diyeceği merak ediliyordu! Erdoğan'dan bu görüntülere ilk tepki
Depremden sonra İstanbul'da 4 okul binası boşaltıldı

İstanbul'da 4 okul binası boşaltıldı
Evlenecek çiftlere destek kampanyasının detayları! Markalar ve indirim oranları netleşti

İmzalar atıldı! İşte evleneceklere indirim yapacak 20 firma
İBB'ye yönelik operasyonda Dilek İmamoğlu'nun abisi de tutuklandı

İBB'ye yönelik ikinci dalgada Dilek İmamoğlu'na bir şok daha

Kayseri Belediyesi Atık Tesisi 9 Yılda 339 Milyon Kilovatsaat Elektrik Üretti

Kayseri Belediyesi Atık Tesisi 9 Yılda 339 Milyon Kilovatsaat Elektrik Üretti
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kayseri Büyükşehir Belediyesi Katı Atık Düzenli Depolama Tesisi, 9 yıllık süreçte 339 milyon 595 bin kilovatsaat elektrik üreterek önemli bir enerji kaynağı haline geldi. Ayrıca, tesiste toplam 3 milyon 144 bin 962 ton evsel atık bertaraf edildi.

Kayseri Büyükşehir Belediyesi Katı Atık Düzenli Depolama Tesisi'nde, 9 yılda 339 milyon 595 bin kilovatsaat elektrik üretildiği bildirildi.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamaya göre, Molu bölgesindeki Katı Atık Düzenli Depolama Tesisi'nde katı atıklar işlenerek elektrik enerjisine dönüştürülüyor.

Bu kapsamda işletmeye alındığı günden bu yana tesiste, toplam 3 milyon 144 bin 962 ton evsel nitelikli atık bertaraf edildi.

11 bin metrekare üzerine kurulu modern teknolojinin kullanıldığı yıllık üretim kapasitesi 500 ton olan topraksız serada, bugüne kadar toplam 4 bin 250 ton domates üretimi yapıldı.

Kaynak: AA / Murat Asil - Ekonomi
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.