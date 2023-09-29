Kavak Organize Sanayi Bölgesi'nde Büyüme ve İlgi Artıyor

Kavak Organize Sanayi Bölgesi'nde yoğun ilgi ve talep, 4. Etap büyümeyi gerektiriyor. Belediye Başkanı İbrahim Sarıcaoğlu, bölgedeki yatırımcılara teşekkür ederek, Kavak'ın gelecek 10 yılda Samsun'un merkez ilçelerinden biri olacağını belirtti. Kavak OSB'de tam doluluk yaşandığı için 3. Etap genişleme çalışmalarının tamamlandığını ve 4. Etap genişleme çalışmalarına başlanacağını ifade etti.

Yoğun ilgi ve talep Kavak Organize Sanayi Bölgesi'nde büyümeyi de beraberinde getirdi. Belediye Başkanı İbrahim Sarıcaoğlu, "Kavak OSB'ye olan ilgi 4. Etap büyümeyi gerekli kılıyor" dedi.

MÜSİAD'ın istişare toplantısı Kavak'ta geniş bir kalıtım ile gerçekleşti. Kaymakam Erdem Karanfil, Belediye Başkanı İbrahim Sarıcaoğlu, MÜSİAD Samsun Şube Başkanı Hasan Tahsin Şengül, Kavak ve Samsun'dan çok sayıda iş adamının katıldığı programda bölge ekonomisi ve süren yatırımlar ele alındı. Toplantıda konuşan Belediye Başkanı İbrahim Sarıcaoğlu, bölgede yatırım yapan iş adamlarına ilçe gelişimine verdikleri katkıdan dolayı teşekkür ederek, tüm yatırımcıların her zaman yanında olduklarını belirtti. Kavak'ta artan sanayi yatırımları ve belediyle hizmetleri ile ilçenin büyük bir değişim süreci içine girdiğini anlatan Başkan Sarıcaoğlu, "Kavak her alanda aldığı yatırımları ve hızlı büyüme süreci ile gelecek 10 yılda Samsun'un merkez ilçelerinden birisi olacaktır" dedi.

Kavak OSB'de tam doluluk yaşandığını, gelen taleplere yanıt verebilmek için başlatılan 3. Etap genişleme çalışması sonunda da yatırımcılara yer tahsislerine başlandığını ifade eden Sarıcaoğlu, "Ülke yatırımcılarının ilçemize çok büyük bir ilgisi var. OSB'de 3. Etap genişletme çalışmaları tamamladı. Ancak yine de gelen talebe yanıt veremeyecek. Bu nedenle en kısa zamanda 4. Etap genişleme çalışmalarına başlama zorunluluğu doğdu. Bugün Kavak OSB'de istihdam edilen işçi sayısı bine 500'e ulaştı. Tüm yatırıcılarımıza teşekkür ediyorum. Onların sayesinde belediyemize gelerek iş talebinde bulunan artık yok" diye konuştu.

İlçenin performansı ile bölgede dikkatleri üzerine çektiğini ifade eden MÜSİAD Samsun Şube Başkanı Hasan Tahsin Şengül de, "Kavak, aldığı yatırımlar ile Samsun'un adeta bir üretim merkezi oldu" ifadelerini kullandı.

Kavak Kaymakamı Erdem Karanfil ise "Günümüzde artık üretmek yeterli değil, ürünlerimizin uluslararası pazarda etkin olarak yer almasını istiyorsak markalaşma çalışmalarına da ağırlık vermeliyiz" açıklamasında bulundu. - SAMSUN