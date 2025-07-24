Katmerciler ve DEFTECH Arasında EREN 4X4 İçin İşbirliği Anlaşması İmzalandı

Katmerciler ve DEFTECH Arasında EREN 4X4 İçin İşbirliği Anlaşması İmzalandı
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Katmerciler ve Malezyalı savunma sanayisi şirketi DEFTECH, 'EREN 4X4 Yüksek Hareket Kabiliyetli Hafif Taktik Araçlar' için işbirliği anlaşması imzaladı. Anlaşma, EREN 4X4 aracının Malezya'da ortak üretimi ve ihraç edilmesini kapsıyor.

Katmerciler ile Malezyalı savunma sanayisi şirketi DEFTECH arasında "EREN 4X4 Yüksek Hareket Kabiliyetli Hafif Taktik Araçlar" için işbirliği anlaşması imzalandı.

Anadolu Ajansının (AA) "Global İletişim Ortağı" olduğu 17. Uluslararası Savunma Sanayii Fuarı (IDEF 2025), Milli Savunma Bakanlığının ev sahipliğinde, Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığının desteğiyle, Türk Silahlı Kuvvetlerini Güçlendirme Vakfının (TSKGV) yönetim ve sorumluluğunda ve KFA Fuarcılık AŞ'nin organizatörlüğünde İstanbul Fuar Merkezi'nde (İFM) devam ediyor.

Fuar kapsamında uluslararası işbirliği anlaşmaları sürerken bir imza da Katmerciler'den geldi.

Kara aracı üreticisi Katmerciler, IDEF'e Türkiye'de segmentinin en güçlü muharebe aracı olan ve yüksek ihracat potansiyeliyle dikkati çeken 4X4 Mayına Karşı Korumalı Zırhlı Araç HIZIR ve uzaktan kumandalı, paletli ve insansız kara aracı (İKA) konseptinin Türkiye'deki ilk örneği olan Orta Sınıf 2. Seviye İnsansız Kara Aracı (O-İKA 2) Uzaktan Kumandalı Atış Platformu (UKAP) ile katılıyor.

EREN 4X4 Malezya'da üretilecek

Katmerciler, hızlı, güçlü, dinamik, manevra kabiliyeti yüksek, ergonomik ve çok yönlü bakım kolaylığına sahip bir araç olarak tasarladığı EREN 4X4 için de fuarda uluslararası işbirliğine imza attı.

Şirket ile Malezyalı DEFTECH firması arasında "EREN 4X4 Yüksek Hareket Kabiliyetli Hafif Taktik Araçlar" için işbirliği anlaşması imzalandı. İmzalar Katmerciler Üst Yöneticisi (CEO) Mehmet Katmerci ve DEFTECH CEO'su Mohammad Shanaz bin Mohammad Shees tarafından atıldı.

Anlaşmanın, EREN 4X4'ün Malezya'da ortak üretilmesini ve bu ülkeden ihraç edilmesini kapsadığı bildirildi.

Kaynak: AA / Uğur Aslanhan - Ekonomi
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