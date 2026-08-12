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SEDDK'dan Katılım Sigortacılığında Yeni Düzenleme

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SEDDK, katılım sigortacılığı ve bireysel emeklilikte danışma komitelerinin karar ve kayıt süreçlerinde standartlaşma sağladı. Yeni şablonla kararlar gerekçeli ve izlenebilir şekilde tutulacak, uyum birimi görevleri netleşti.

Sigortacılık ve Özel Emeklilik Düzenleme ve Denetleme Kurumu (SEDDK) tarafından yapılan düzenlemeyle katılım sigortacılığı ve bireysel emeklilik alanındaki danışma komitelerinin karar alma ve kayıt süreçlerinde standartlaşma sağlanırken, katılım uyum birimi ve sorumlusunun görevleri de netleştirildi.

SEDDK tarafından yayımlanan genelge değişikliğiyle, katılım uyum birimi ve katılım uyum sorumlusunun danışma komitesi süreçlerindeki görevleri netleştirilirken, komite gündemlerinin hazırlanması, kararların gerekçeli ve izlenebilir şekilde kayıt altına alınması ve uygulanmasının düzenli olarak takip edilmesi öngörülüyor.

Katılım sigortacılığı ve bireysel emeklilik alanında oluşturulan "Danışma Komitesi Karar Tutanağı Asgari İçerik Şablonu" ile kararların kayıt ve dokümantasyonunda ortak bir standart tesis edildi. Şablon "toplantı ve katılımcı bilgileri, görüşülen konu, karar, kararın gerekçesi, karar alma usulü ve varsa muhalefet şerhi" gibi temel unsurları kapsıyor.

Diğer yandan yönetim kurulunun uygun görmesi halinde danışma komitesi kararlarının kamuoyu ve personel ile paylaşılması kararı alındı.

Düzenlemeyle katılım finans esaslarına uyumun güçlendirilmesi, katılım sigortacılığı ve bireysel emekliliğe ilişkin farkındalığın artırılması, şeffaflığın ve bilgiye erişimin kolaylaştırılmasıyla sektöre duyulan güvenin desteklenmesi amaçlanıyor.

Ayrıca karar alma süreçlerinde uygulama birliğinin sağlanması, danışma komitesi kararlarının SEDDK'ye iletilmesiyle sektördeki uygulama, sorun ve ihtiyaçların yakından izlenmesi ve elde edilen bulguların gelecekteki mevzuat ve politika çalışmalarına kaynak oluşturması hedefleniyor.

Kaynak: AA
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