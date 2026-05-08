Katılım finansın küresel finans sisteminde daha geniş bir yelpazeye yayılması öngörülüyor

Cumhurbaşkanlığı Ekonomi Politikaları Kurulu Üyesi Prof. Dr. Servet Bayındır, katılım finansın geleceğinin çok parlak olduğunu belirterek "Dünyanın gidişatı da bunu gösteriyor. Katılım finansın küresel finansal sistemi içerisinde, finansal mimari içerisinde çok önemli bir yere geldiği, daha da ileriye doğru çok geniş bir yelpazeyi kat edebileceği kanaatindeyim." dedi.

AA Katılım Finans Zirvesi, AA ve Türkiye Katılım Bankaları Birliği (TKBB) işbirliğinde, İstanbul Finans Merkezi'ndeki (İFM) Ziraat Kuleleri Oditoryumu'nda düzenlendi.

Servet Bayındır, zirvede AA muhabirine yaptığı değerlendirmede, katılım finans konusunun Türkiye'de son yıllarda hem kamusal hem özel sektör alanında olmak üzere her türlü platformda sıklıkla gündeme gelmeye başladığına dikkati çekti.

Anadolu Ajansı Katılım Finans Zirvesi'nin son derece önemli, son derece faydalı olduğunu aktaran Bayındır, "Etkinliğin etkisinin yayılarak önce ülkemizde daha sonra da dünyada sonuçlarını ve meyvelerini göreceğimize inanıyorum." diye konuştu.

Bayındır, küresel finansın yaklaşık 20-25 yıllık süreçte çok çeşitli sınamalardan geçtiğini ifade ederek "Bu sınamalarda sınavlar hiç iyi verilmedi. Küresel finansın geneline, özellikle başvurdukları enstrümanlar, yöntemlere ilişkin çok büyük eleştiriler artık akademik dünyada, sektörlerde gündeme gelmeye başladı. Bu eleştirilen noktaların da aslında tam karşısında bakıyoruz, katılım finans oturuyor." açıklamasını yaptı.

"Katılım finansın küresel finansal sistemi içerisinde çok geniş bir yelpazeyi kat edebileceği kanaatindeyim"

Prof. Dr. Servet Bayındır, katılım finansın bütün dünyanın aslında arzu ettiği, ulaşmak istediği bir finansal modeli, finansal içeriği, mantığı, felsefeyi, ürünler açısından çeşitliliği içinde barındırdığını dile getirdi.

Dünyanın katılım finansı aslında benimsemiş durumda olduğuna işaret eden Bayındır, finansın merkezi olarak kabul edilen şehir ve ülkelerde katılım finans sektörünün mevzuat düzenleyici denetleyici otoriteler tarafından kabul edilmiş durumda olduğunu kaydetti.

Bayındır, dünyada katılım finansın gelecek için bir potansiyel barındırdığını ifade ederek, "Katılım finans bütün dünyada diğer konvansiyonel finansın içerdiği o birtakım risklerden dolayı ve sürekli oluşturduğu ve oluşmaya devam eden o güvensizlik unsurundan dolayı bir güvenli liman haline geldi." diye konuştu.

Katılım finansın geleceğinin çok parlak olduğunu aktaran Bayındır, "Dünyanın gidişatı da bunu gösteriyor. Katılım finansın küresel finansal sistemi içerisinde, finansal mimari içerisinde çok önemli bir yere geldiği, daha da ileriye doğru çok geniş bir yelpazeyi katedebileceği kanaatindeyim." ifadelerini kullandı.

"İFM, diğer finansal merkezlerin sunduğu bütün imkanları fazlasıyla sunuyor"

Bayındır, siyasi, askeri ve ekonomik anlamda dünyada güvensizlik ortamının olduğunu belirterek Türkiye'nin güvenli liman olarak öne çıktığını söyledi.

Uluslararası finans merkezi olunabilmesi için belli kriterlerin mevcudiyetine dikkati çeken Bayındır, "Türkiye'miz, özel anlamda İstanbul, daha özel anlamda İstanbul Finans Merkezi (İFM) bütün dünyanın aslında sunduğu diğer finansal merkezlerin bütün imkanları fazlasıyla sunuyor." diye konuştu.

Bayındır, İstanbul'un her yönüyle yaşanabilir bir şehir olduğunu ve küresel finans merkezi olmaya hazır olduğunu aktararak Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından açıklanan İFM'ye ve yatırım ortamını güçlendirmeye yönelik yeni teşviklerin finans ve katılım finans şirketleri açısından önem arz ettiğini söyledi.

İstanbul'un katılım finans için çok önemli bir potansiyeli barındırdığına işaret eden Bayındır sözlerini şöyle tamamladı:

"Yapmamız gereken birtakım ödevlerimiz var. Bu ödevleri yapmamız gerekiyor. Mesela bunlardan birisini şu anda yapıyoruz. Yani kendimizi tanıtmamız lazım. Finans dediğiniz pazarlamayla oluyor. Onun dışında yine birtakım, işte mevzuat anlamında, ürün çeşitliliği anlamında teorisi aslında var olan ama bir türlü pratiğe aktarmada biraz geciktiğimiz bazı durumlar var. Gayret ettiğimizde, çalıştığımızda, görevlerimizi iyi yerine getirdiğimizde çok rahatlıkla kısa sürede İstanbul'un ve İstanbul Finans Merkezi'nin genel anlamda finans, özel anlamda İslami finansın merkezi olacağı kanaatindeyim."