Haberler

Katılım Finansın Geleceği: Hızlı Dönüşüm ve İnovasyon İhtiyacı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Türkiye Katılım Bankaları Birliği Genel Sekreteri İsmail Vural, katılım finans alanında esnek ve inovatif düzenlemelere ihtiyaç duyulduğunu vurguladı. 13. İslam İktisadı ve Finansı Zirvesi'nde yapılan panelde, katılım finansın 40 yıllık birikimi ve gelecekteki gelişmeler ele alındı.

Türkiye Katılım Bankaları Birliği (TKBB) Genel Sekreteri İsmail Vural, katılım finansın yolculuğunun gelecek dönemde hızlı bir süreç içerisinden geçeceğini belirterek, "Esnek, inovatif ve katılım finansın ilke ve standartlarına uyumlu bir şekilde düzenlemelere ihtiyaç duyduğumuzu söylüyoruz." dedi.

Anadolu Ajansının (AA) Global İletişim Ortağı olduğu, İLKE Vakfı bünyesinde faaliyet gösteren İslam İktisadı Araştırma Merkezi (İKAM) tarafından Boğaziçi Üniversitesi'nde gerçekleştirilen 13. İslam İktisadı ve Finansı Zirvesi devam ediyor.

Zirve kapsamında İSFA Danışma Kurulu Başkanı Mustafa Dereci'nin moderatörlüğünde " Türkiye'de Katılım Finansın Kırk Yıllık Birikimi" başlıklı panel düzenlendi.

İsmail Vural, burada yaptığı konuşmada, sektörde her türlü bu sermaye tabanını geliştirilmesine, oyuncu sayısının artırılmasına ihtiyaç olduğunu ifade etti.

Katılım finansının dünyadaki örneklerine bakıldığında düzenleyici birtakım standartların önceki dönemlerde yapıldığını aktaran Vural, Türkiye'nin bu yolculuğunda da içerideki ilmi, akademik ve devamında sektörel tecrübesiyle bu standartları Türkiye'ye özgü inşa edebileceğine dair inancın olduğunu kaydetti.

"Katılım finansın yolculuğu gelecek dönemde hızlı bir süreç içerisinden geçecek"

Vural, katılım finansa göre dizayn edilmemiş bir iktisadi yapının, mevzuatın içerisinde yaşadıkları engelleri aşmak için biraz pozitif ayrımcılığa ihtiyaçlarının olduğunu aktardı.

Katılım finansın yolculuğunun gelecek dönemde hızlı bir süreç içerisinden geçeceğine dikkati çeken Vural, "Esnek, inovatif ve katılım finansın ilke ve standartlarına uyumlu bir şekilde düzenlemelere ihtiyaç duyduğumuzu söylüyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

TKBB Danışma Kurulu Üyesi Temel Hazıroğlu da katılım finans kurumlarının ortaya çıkmasının büyük bir sosyolojik ihtiyaç olduğunu anımsatarak, klasik bankacılığın bir toplumun ekonomisinin dinamosu olduğuna işaret etti.

Hazıroğlu, katılım finans kurumlarının geçmişte olduğu gibi yaşatılma biçimine girilmemesi gerektiğine dikkati çekerek, "Yöneticilerin yaratıcı süreçlerle yeni bir ürün ve hizmet geliştirmeleri gerekiyor. Danışma komitelerinin değerlendirmelerinin hür ve bağımsızlığının korunması gerekiyor." değerlendirmesinde bulundu.

"Katılım bankalarının altyapılarının İslami sosyal finans kuruluşlarıyla entegre olabilecek bir yapıya doğru gitmesi gerekiyor"

Hayat Finans Katılım Bankası Yönetim Kurulu Üyesi Osman Akyüz ise 2005 yılında bankacılık kanunu yeniden yapılırken, özel finans kurumlarının katılım bankası adı altında bankacılık kanununa girdiğini belirterek, "Diğer bankalarla eşit hukuki zemin, eşit hukuki imkanlar kavuştular." diye konuştu.

Kuveyt Türk Katılım Bankası Genel Müdür Yardımcısı Ahmet Albayrak da bütün süreçlerini katılım bankacılığı yaklaşımlarına göre yapmış ve bunu teknoloji, iş bilgisi, süreç ve ürün bilgisiyle birleştirmiş bir katılım bankacılığının olduğunu kaydetti.

Albayrak, katılım bankalarının altyapılarının İslami sosyal finans kuruluşlarıyla entegre olabilecek bir yapıya doğru gitmesi gerektiğini aktararak, "Algı yönetimini daha iyi yapmak üzere Türkiye'deki ya da dünyadaki kurumsallaşmış İslami faaliyetler, katılım bankaları ve İslami finans kuruluşlarını entegre edecek veya iş birliği yapacak bir altyapının kurulması gerekiyor." açıklamasını yaptı.

Kaynak: AA / Yunus Türk - Ekonomi
Altay Tankı envantere girdi! Cumhurbaşkanı Erdoğan: Her ay 8 Altay tankı üretilecek

Cumhurbaşkanı Erdoğan teslim töreninde güzel haberi verdi
Van Valiliği 29 Ekim'i Grup Yorum şarkısıyla kutladı

Valilik 29 Ekim'i yasaklı grubun şarkısıyla kutladı
İlk kez test sürüşüne çıktı: İşte TSK'nın çelik yumruğu Altay Tankı

TSK'nın çelik yumruğu ilk kez test sürüşünde
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Kargo paketini açan genç kız gözyaşlarına boğuldu: Bu kadar zor olmaması gerekiyor

Kargo paketini açan genç kız gözyaşlarına boğuldu
İmzayı attı! Süper Lig ekibi Volkan Demirel'e emanet

İmzayı attı! Süper Lig ekibi artık ona emanet
Genç kız memleketindeki geleneği anlattı, duyanlar inanamadı: Ailemin baskısıyla açıldım

Memleketindeki "kız kaçırma" geleneğini duyanlar "yok artık" dedi
7 kez geri geldi! Mağaradaki korkunç sır 10 yıl sonra aydınlandı

7 kez geri geldi! Mağaradaki korkunç sır 10 yıl sonra aydınlandı
Kargo paketini açan genç kız gözyaşlarına boğuldu: Bu kadar zor olmaması gerekiyor

Kargo paketini açan genç kız gözyaşlarına boğuldu
Atölyelerin tek tek kapandığı Kapalıçarşı'da esnaf kol kesiyor

Kapalıçarşı'da esnaf kol kesiyor
Çernobil'de köpekler aniden maviye döndü! Bilim insanları alarma geçti

Bilim insanları alarmda! Çernobil'de köpekler aniden maviye döndü
Milyonlarca çalışanı ilgilendiren düzenleme: İzin süreleri değişiyor

Milyonlarca çalışanı ilgilendiren düzenleme: İzin süreleri değişiyor
AYM'den memur ve emekliyi üzecek zam kararı

AYM'den memur ve emekliyi üzecek zam kararı
Karadağ'da gerilim tırmanıyor! Türklere saldırmak için her yere beyzbol sopası gizlemişler

Türklere saldırmak için ülkenin her yerine bunları gizlemişler
Sadettin Saran takım uçağında! Asensio ile arasında geçen diyaloğa beğeni yağıyor

Aralarındaki diyaloğa beğeni yağıyor
2 ay önce Sındırgı'ya dikkat çeken Üşümezsoy bir bölgeyi daha uyardı: Geriye sadece orası kaldı

2 ay önce Sındırgı'ya dikkat çeken Üşümezsoy bir bölgeyi daha uyardı
Balıkesir beşik gibi sallanıyor! Peş peşe 2 deprem daha

Koca kent beşik gibi sallanıyor! Balıkesir'de peş peşe iki deprem daha
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.