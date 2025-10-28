Katılım Finansın Geleceği: Hızlı Dönüşüm ve İnovasyon İhtiyacı

Türkiye Katılım Bankaları Birliği (TKBB) Genel Sekreteri İsmail Vural, katılım finansın yolculuğunun gelecek dönemde hızlı bir süreç içerisinden geçeceğini belirterek, "Esnek, inovatif ve katılım finansın ilke ve standartlarına uyumlu bir şekilde düzenlemelere ihtiyaç duyduğumuzu söylüyoruz." dedi.

Anadolu Ajansının (AA) Global İletişim Ortağı olduğu, İLKE Vakfı bünyesinde faaliyet gösteren İslam İktisadı Araştırma Merkezi (İKAM) tarafından Boğaziçi Üniversitesi'nde gerçekleştirilen 13. İslam İktisadı ve Finansı Zirvesi devam ediyor.

Zirve kapsamında İSFA Danışma Kurulu Başkanı Mustafa Dereci'nin moderatörlüğünde " Türkiye'de Katılım Finansın Kırk Yıllık Birikimi" başlıklı panel düzenlendi.

İsmail Vural, burada yaptığı konuşmada, sektörde her türlü bu sermaye tabanını geliştirilmesine, oyuncu sayısının artırılmasına ihtiyaç olduğunu ifade etti.

Katılım finansının dünyadaki örneklerine bakıldığında düzenleyici birtakım standartların önceki dönemlerde yapıldığını aktaran Vural, Türkiye'nin bu yolculuğunda da içerideki ilmi, akademik ve devamında sektörel tecrübesiyle bu standartları Türkiye'ye özgü inşa edebileceğine dair inancın olduğunu kaydetti.

"Katılım finansın yolculuğu gelecek dönemde hızlı bir süreç içerisinden geçecek"

Vural, katılım finansa göre dizayn edilmemiş bir iktisadi yapının, mevzuatın içerisinde yaşadıkları engelleri aşmak için biraz pozitif ayrımcılığa ihtiyaçlarının olduğunu aktardı.

Katılım finansın yolculuğunun gelecek dönemde hızlı bir süreç içerisinden geçeceğine dikkati çeken Vural, "Esnek, inovatif ve katılım finansın ilke ve standartlarına uyumlu bir şekilde düzenlemelere ihtiyaç duyduğumuzu söylüyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

TKBB Danışma Kurulu Üyesi Temel Hazıroğlu da katılım finans kurumlarının ortaya çıkmasının büyük bir sosyolojik ihtiyaç olduğunu anımsatarak, klasik bankacılığın bir toplumun ekonomisinin dinamosu olduğuna işaret etti.

Hazıroğlu, katılım finans kurumlarının geçmişte olduğu gibi yaşatılma biçimine girilmemesi gerektiğine dikkati çekerek, "Yöneticilerin yaratıcı süreçlerle yeni bir ürün ve hizmet geliştirmeleri gerekiyor. Danışma komitelerinin değerlendirmelerinin hür ve bağımsızlığının korunması gerekiyor." değerlendirmesinde bulundu.

"Katılım bankalarının altyapılarının İslami sosyal finans kuruluşlarıyla entegre olabilecek bir yapıya doğru gitmesi gerekiyor"

Hayat Finans Katılım Bankası Yönetim Kurulu Üyesi Osman Akyüz ise 2005 yılında bankacılık kanunu yeniden yapılırken, özel finans kurumlarının katılım bankası adı altında bankacılık kanununa girdiğini belirterek, "Diğer bankalarla eşit hukuki zemin, eşit hukuki imkanlar kavuştular." diye konuştu.

Kuveyt Türk Katılım Bankası Genel Müdür Yardımcısı Ahmet Albayrak da bütün süreçlerini katılım bankacılığı yaklaşımlarına göre yapmış ve bunu teknoloji, iş bilgisi, süreç ve ürün bilgisiyle birleştirmiş bir katılım bankacılığının olduğunu kaydetti.

Albayrak, katılım bankalarının altyapılarının İslami sosyal finans kuruluşlarıyla entegre olabilecek bir yapıya doğru gitmesi gerektiğini aktararak, "Algı yönetimini daha iyi yapmak üzere Türkiye'deki ya da dünyadaki kurumsallaşmış İslami faaliyetler, katılım bankaları ve İslami finans kuruluşlarını entegre edecek veya iş birliği yapacak bir altyapının kurulması gerekiyor." açıklamasını yaptı.