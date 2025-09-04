Katılım Emeklilik, Erken BES ile 182 Bin Katılımcıya Ulaştı

Katılım Emeklilik, 18 yaş altı Bireysel Emeklilik Sistemi'nde (BES), "Erken BES" ürünüyle 182 bin katılımcıya ulaştı.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Katılım Emeklilik Erken BES, büyümeye devam ediyor.

Fon seçenekleri ve yüzde 30'luk devlet katkısıyla BES, giderek daha fazla insanın tasarruf tercihi haline geliyor.

Katılım Emeklilik, 18 yaş altı BES'te Erken BES ürünüyle 182 bin katılımcıya ulaştı ve her 10 kişiden birinin tercihi oldu.

Emeklilik Gözetim Merkezi (EGM) verilerine göre, yılın sekiz ayında BES sistemine katılanların sayısı yüzde 3,8 artışla 9,9 milyona ulaştı.

BES fonlarının büyüklüğü yılbaşından bu yana yüzde 40'a yakın artış kaydederken, sadece ağustos ayında yüzde 4,5 yükselişle 1,6 trilyon lira seviyesine çıktı.

Şirketin fon büyüklüğü ise yılın sekiz ayında yüzde 46 artış göstererek 47,8 milyar liraya ulaştı. Şirketin sunduğu ürün portföyü, özellikle faizsiz yatırım tercihi yapan aileler için seçenekler barındırıyor.

Katılım Emeklilik'in tamamen faizsiz prensiplere dayalı olarak yönetilen 19 farklı bireysel emeklilik fonu yatırımcılara tercih yelpazesi sunuyor.

Fonlar arasında yer alan "Altın Katılım Fonu" (KEF) ise hem getiri performansıyla hem de yüksek katılımla öne çıkıyor. Aynı zamanda "Kıymetli Madenler Fonu" (KJM) da son dönemin en çok kazandıran fonları arasında yer alıyor.

BES, gençler arasında giderek güçlü tasarruf araçlarında biri olarak öne çıkıyor. EGM verilerine göre, BES sistemine giriş yaşı ortalaması son yıllarda düşüş gördü. Buna göre, 2019'da 38,5 olan sisteme giriş ortalama yaşı bu yıl başında 28,4'e kadar geldi.

Erken BES uygulamasının yaygınlaşmasıyla bu ortalamanın daha da inmesi öngörülüyor. EGM verilerine göre, ağustos ayında 18 yaş altı BES sözleşme sayısı 1 milyon 788 bine ulaştı.

Bu alanda şirket, 183 bin katılımcı ile toplam pazarın yüzde 10'unu aşan bir pay elde etti, 0-1 yaş grubunda da 15 bin katılımcıyla sektör genelinde tercih edilen kurumlardan biri oldu.

Yaşa özel avantaj paketleri dikkati çekiyor

Şirket, Erken BES kapsamında sunduğu yaşa özel avantaj paketleriyle de dikkati çekiyor.

Yeni doğanlar için hazırlanan özel pakette annelere ücretsiz psikolojik danışmanlık, oyuncak, mobilya, kıyafet ve kreş gibi alanlarda anlaşmalı markalardan indirim fırsatları sunuluyor.

Ayrıca 2-5 yaş grubu çocuklar için ücretsiz diş ve göz muayeneleri, oyun terapisi ve danışmanlık hizmetleri yer alıyor. Bunun yanı sıra 5-18 yaş arası okul çağındaki çocuklara yönelik paketlerde de üniversiteye girişte online tercih danışmanlığı, ergenlik destek hizmetleri ve spor salonlarında indirimli kurslar gibi pek çok ayrıcalık bulunuyor.

Şirket, sigorta alanında gençlerin eğitimlerini güvence altına alan çözümler sunarken, "Eğitim Güvencesi Katılım Sigortası" ve "Okul Taksit Katılım Sigortası" gibi ürünlerle ani ve beklenmedik durumlar karşısında çocukların eğitim masraflarını güvence altına alarak ailelerin yanında duruyor.

Sigortalar sayesinde ebeveynlerin karşılaşabileceği yaşamını yitirme, sakat kalma veya işsizlik gibi olaylarda çocukların eğitimine ara vermeden devam etmesi sağlanıyor.

Esnek ödeme seçenekleri ve vergi avantajı gibi faydalar sunan ürünler, ailelere maddi güvence sağlamanın yanı sıra çocukların gelecek planlarının sekteye uğramasını da engelliyor.

"Sistemin büyüme potansiyeli sürüyor"

Açıklamada görüşlerine yer verilen Katılım Emeklilik Genel Müdürü Ayhan Sincek, BES'in diğer yatırım araçlarından daha fazla getiri imkanı sunup hak ettiği ilgiyi çekmeye başladığını belirterek, sistemin büyüme potansiyelinin sürdüğünü aktardı.

Özellikle devlet katkısı gibi avantajların, uzun vadeli tasarrufu teşvik ettiğini ve ailelerin artık "tasarrufa doğumla birlikte başladığını" vurgulayan Sincek, "Bu yaklaşımı, geleceğin finansal güvencesi için atılan önemli bir adım olarak görüyoruz." ifadelerini kullandı.

Sigortaların aileler için bir "kalkan" görevi gördüğünü ve çocukların eğitimine yapılan yatırımı koruma altına aldığını kaydeden Sincek, "Geleceğimizin teminatı olan çocuklarımızın nitelikli eğitim alabilmesi için elimizden gelen tüm desteği sağlamaya kararlıyız." değerlendirmesini yaptı.