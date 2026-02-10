Kastamonu'da 3 yerel eylem grubuna 37 milyon liralık destek

Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu (TKDK) IPARD-III Programı kapsamında Kastamonu'da faaliyet gösteren 3 yerel eylem grubuna 37 milyon 213 bin 980 lira destek verilecek.

Kastamonu Valisi Meftun Dallı, Valilikte düzenlenen toplantıda yaptığı konuşmada, Azdavay-Daday Yerel Eylem Grubu Derneğinin Azdavay ve Daday'ı, Gideros Yerel Eylem Grubu Derneğinin Cide ve Doğanyurt'u, Şerife Bacı Yerel Eylem Grubu Derneğinin ise Ağlı, Seydiler ve Küre'yi kapsadığını söyledi.

Projelerin çok faydalı olacağına inandığını belirten Dallı, hayırlı olmasını diledi.

TKDK İl Koordinatörü Ahmet Kuyulu ise IPARD III Programı 6. çağrı kapsamında LEADER tedbiri çerçevesinde Kastamonu'dan başvuru yapan tüm yerel eylem gruplarının desteklenmeye uygun bulunduğunu vurguladı.

Daha önce üç yerel eylem grubu ile sözleşme imzalandığına işaret eden Kuyulu, "Bu imzalarla il genelinde toplam altı yerel eylem grubu fiilen uygulama aşamasına geçirilmiştir. Azdavay-Daday, Gideros ve Şerife Bacı Yerel Eylem gruplarının ikisine 12 milyon 404 bin 665'er lira, birine ise 12 milyon 404 bin 650 lira olmak üzere toplam 37 milyon 213 bin 980 lira yüzde 100 hibe verilecektir. IPARD III Programı kapsamında Kastamonu'da sözleşmesi imzalanan yerel eylem gruplarının toplam bütçesi 75 milyon 382 bin 180 liraya ulaşmıştır." diye konuştu.

Konuşmaların ardından projenin imzaları atıldı.