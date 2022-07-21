Kastamonu | Kastamonu'da Haziran ayında 597 konut satıldı

Türkiye İstatistik Kurumu Haziran Ayı Konut Satış İstatistikleri verilerine göre, Kastamonu'da Haziran ayında 597 konutun satıldığı açıklandı.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) Başkanlığı 2022 yılı Haziran ayı Konut Satış İstatistikleri verilerini açıkladı. Açıklanan verilere göre Haziran ayında Kastamonu genelinde 597 adet konut satıldı. Konut satışlarının bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 20,6 oranında arttığı görüldü. Haziran ayında Kastamonu, konut satış sayısı bakımından 52. il oldu.

Kastamonu merkez ilçesinde Haziran ayında 310 adet konut satıldı. Kastamonu merkez ilçesinde satılan konut sayısının Kastamonu genelindeki payı yüzde 51,9 oldu. Haziran ayında Kastamonu genelinde ipotekli konut satışları 196 adet olarak açıklandı. İpotekli konut satışlarının önceki yılın aynı ayına göre yüzde 98,0 arttığı görüldü. İpotekli satılan konutların toplam konut satışları içinde payı yüzde 32,8 olarak gerçekleşti. İpotekli satılan konutların 95 tanesi ilk defa satılan konutlardan oluşurken 101 tanesinin ise ikinci el satış olduğu görüldü.

Diğer konut satışları ise bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 1,3 oranında artarak 401 adet oldu. Haziran ayında diğer satışların toplam konut satışları içindeki payı yüzde 67,2 olarak hesaplandı. Kastamonu'da 275 konut ilk defa satılırken ikinci el konut satışında 322 konut el değiştirdi

Kastamonu genelinde ilk defa satılan konut sayısı önceki yılın aynı ayına göre yüzde 32,9 oranında artarak 275 adet oldu. İlk kez satılan konutların toplam konut satışları içindeki payı yüzde 46,1 olarak açıklandı. Kastamonu genelinde ikinci el konut satışları ise bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 11,8 artarak 322 adet olarak gerçekleşti. Toplam konut satışları içinde ikinci el satışların payı yüzde 53,9 olarak açıklandı. - KASTAMONU

İhlas Haber Ajansı / Ekonomi