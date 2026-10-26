Kastamonu İnebolu'da TMO 200 üreticiden 100 tonu aşkın fındık alıp 22 milyon TL ödedi

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Kastamonu'nun İnebolu ilçesinde 200 üreticiden 100 tonun üzerinde fındık alımı gerçekleştirdi.

Toprak Mahsulleri Ofisi (TMO), Kastamonu'nun İnebolu ilçesinde hububat alımlarını tamamlamasının ardından fındık alımları için de harekete geçti. İnebolu'da geçici alım merkezi açan TMO, bölgede fındık üretiminin yoğun olduğu sahil ilçelerinde üreticilerin ürünlerini değerlendirebilmeleri amacıyla alımlarını sürdürüyor.

TMO'nun İnebolu'daki alım merkezinde şu ana kadar yaklaşık 200 üreticiden 100 tonun üzerinde fındık alımı yapıldı. Kilogram başına 220 TL fiyatla gerçekleştirilen alımlar kapsamında, 100 ton üzerinden yapılan hesaplamayla üreticilere toplam 22 milyon TL ödeme yapıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı