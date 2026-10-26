Haberler
Haberler.comUygulamayı yükle! YÜKLE

Kastamonu İnebolu'da TMO 200 üreticiden 100 tonu aşkın fındık alıp 22 milyon TL ödedi

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Kastamonu İnebolu'da TMO 200 üreticiden 100 tonu aşkın fındık alıp 22 milyon TL ödedi
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

TMO, Kastamonu'nun İnebolu ilçesinde geçici alım merkezi açarak yaklaşık 200 üreticiden 100 tonun üzerinde fındık aldı. Kilogram başına 220 TL fiyatla yapılan alımlarda, 100 ton üzerinden yapılan hesapla üreticilere toplam 22 milyon TL ödeme yapıldı.

Kastamonu'nun İnebolu ilçesinde 200 üreticiden 100 tonun üzerinde fındık alımı gerçekleştirdi.

Toprak Mahsulleri Ofisi (TMO), Kastamonu'nun İnebolu ilçesinde hububat alımlarını tamamlamasının ardından fındık alımları için de harekete geçti. İnebolu'da geçici alım merkezi açan TMO, bölgede fındık üretiminin yoğun olduğu sahil ilçelerinde üreticilerin ürünlerini değerlendirebilmeleri amacıyla alımlarını sürdürüyor.

TMO'nun İnebolu'daki alım merkezinde şu ana kadar yaklaşık 200 üreticiden 100 tonun üzerinde fındık alımı yapıldı. Kilogram başına 220 TL fiyatla gerçekleştirilen alımlar kapsamında, 100 ton üzerinden yapılan hesaplamayla üreticilere toplam 22 milyon TL ödeme yapıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Akaryakıtta indirim dönemi bitti! Çifte zam geliyor, rakamlar da hayli okkalı

İndirim dönemi bitti! Çifte zam geliyor, rakamlar da hayli okkalı
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Seçim gündemi ısındı! Sinan Oğan uzun zaman sonra böyle görüntülendi

Seçim gündemi ısındı! Sinan Oğan uzun zaman sonra böyle görüntülendi
Okan Buruk herkesi topladı! Derbi için tek bir isteği var

Okan Buruk herkesi topladı! Derbi için tek bir isteği var
Günün ilk derbisinde geri dönüş! İşte kazanan

Günün ilk derbisinde geri dönüş! İşte kazanan
İstanbul için saat verildi! Hava bir anda soğuyacak, yağmur geliyor

İstanbullular dikkat! Saat verildi, çok şiddetli geliyor
Aşk-ı Memnu’nun Bülent’i şimdi ne iş yapıyor? Batuhan Karacakaya’nın yeni mesleği

Aşk-ı Memnu’nun Bülent’i şimdilerde ne iş yapıyor? İşte yeni mesleği
Fuhşa teşvik ve aracılık soruşturmasında 18 kişiye tutuklama

Dev fuhuş operasyonunda karar çıktı! Hepsi cezaevini boyladı
Alina Boz’dan yeni hamilelik pozları

Anne olmak için gün sayıyor: Alina Boz’dan yeni hamilelik pozları