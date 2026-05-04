Kastamonu'da yatırım destekleri bilgilendirme toplantısı yapılacak

Kastamonu Valiliği ile Kuzey Anadolu Kalkınma Ajansı tarafından 2026 Yılı Yerel Kalkınma Hamlesi Programı kapsamında yatırımcılara sunulan destekler, fırsatlar ve yatırım konularıyla ilgili bilgilendirme toplantısı gerçekleştirilecek.

2026 Yılı Yerel Kalkınma Hamlesi Programı kapsamında Kastamonu Valiliği ile Kuzey Anadolu Kalkınma Ajansı (KUZKA) iş birliğinde yatırımcılara sunulan destekler, fırsatlar ve yatırım konularına ilişkin bilgilendirme toplantısı düzenlenecek.

Kastamonu Valisi Meftun Dallı başkanlığında gerçekleştirilecek bilgilendirme toplantısı, 06 Mayıs 2026 Çarşamba günü saat 14.30'da KUZKA Toplantı Salonu'nda yapılacak. Toplantıda Yerel Kalkınma Hamlesi Programı'nın temel hedefleri, sunulan destek unsurları ile başvuru sürecine ilişkin detaylar yatırımcılarla paylaşılacak.

Program çerçevesinde, öne çıkan öncelikli yatırım alanları ve Kastamonu'ya özel fırsat başlıklarının yer alacağı toplantıda, yatırımcılara süreç boyunca sağlanacak rehberlik ve destek mekanizmaları da aktarılacak.

Başvurular 15 Mayıs'a kadar devam edecek

Başvuruların 15 Mayıs 2026 tarihine kadar devam edeceği program kapsamında, iş dünyasının tüm paydaşlarının toplantıya katılımı bekleniyor. Kamu-özel sektör iş birliğini güçlendirmeyi hedefleyen toplantı, bölgedeki yatırım ikliminin geliştirilmesi ve yerel potansiyelin harekete geçirilmesi açısından kritik önem taşıyor.

Yatırım fırsatlarını değerlendirmek isteyen tüm firmaların davet edildiği toplantıya, Valilik ve KUZKA tarafından yatırımcılara her aşamada destek sağlanacak. - KASTAMONU

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
