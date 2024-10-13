Kastamonu'da Palamut Bolluğu: Balıkçılar Kasa Kasa Döndü
Kastamonu'nun Cide ilçesinde balıkçılar, denize açılarak kasalarla palamut avlayarak başarılı bir gün geçirdi. Palamutlar, vatandaşlar tarafından 75 ila 120 TL arasında büyük bir ilgiyle satın alındı.
Kastamonu'nun Cide ilçesinde denize açılan balıkçılar kasa kasa palamutla döndü. Tanesi 75 ila 120 TL arasında satılan palamutlar vatandaşlardan yoğun ilgi gördü.
Kastamonu'da denize açılan balıkçılar palamut bolluğu yaşıyor. Karadeniz'de avlanan balıkçılar limana kasa kasa palamut ile döndü. Avlanan palamutlar sahilde vatandaşlara büyüklüğüne göre 75 ila 120 TL arasında satıldı. Vatandaşlar satılan balıklara yoğun ilgi gösterdi. - KASTAMONU