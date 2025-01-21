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Kastamonu'da Konut Satışları 2024'te Yüzde 23,6 Artış Gösterdi

Kastamonu'da Konut Satışları 2024'te Yüzde 23,6 Artış Gösterdi
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Türkiye İstatistik Kurumu tarafından açıklanan verilere göre, 2024 yılında Kastamonu'da toplam 6 bin 192 konut satışı gerçekleşti. Erkekler yüzde 60,4 ile öne çıkarken, kadınların payı yüzde 35,3 oldu.

Türkiye İstatistik Kurumu tarafından açıklanan verilere göre, Kastamonu'da, 2024 yılında 6 bin 192 konut satışı gerçekleşti.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) 2024 yılı konut satış istatistiklerini açıkladı. TÜİK Başkanlığı tarafından verilen bilgiye göre, Kastamonu genelinde 2024 yılında, erkekler yüzde 60,4 pay ile 3 bin 737, kadınlar ise yüzde 35,3 pay ile 2 bin 187 konut sahibi olurken, yüzde 1,7 pay ile 107 konut ortaklar tarafından satın alındı. 2024 yılında Kastamonu'da toplam konut satış sayısı geçen yıla göre yüzde 23,6 artarak 6 bin 192 adet oldu. İpotekli konut satışları geçen yıla göre yüzde 36,1 azalarak 500 adet olurken, diğer konut satışları yüzde 34,7 artarak 5 bin 692 adet olarak kayıtlara geçti. - KASTAMONU

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ekonomi
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