Türkiye İstatistik Kurumu tarafından açıklanan verilere göre, Kastamonu'da Ekim ayında 630 konut satıldı.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) 2025 yılı Ekim ayı konut satış istatistiklerini açıkladı. Ekim ayında Kastamonu genelinde konut satışları 630 adet oldu. Konut satışları bir önceki yılın aynı ayına göre 86 adet azaldı. Ekim ayında Kastamonu genelinde ipotekli konut satışları 88 adet oldu. İpotekli konut satışları önceki yılın aynı ayına göre 22 adet arttı. İpotekli satılan konutların toplam konut satışları içinde payı yüzde 14,0 olarak gerçekleşti. İpotekli satılan konutların 28 tanesi ilk defa satılan konutlardan oluşurken, geri kalan 60 tanesi de ikinci el satıştan oluştu. Diğer konut satışları bir önceki yılın aynı ayına göre 108 adet azalarak 542 adet oldu. Ekim ayında diğer satışların toplam konut satışları içindeki payı yüzde 86,0 oldu. Ekim ayında Kastamonu genelinde ilk el satılan konut sayısı önceki yılın aynı ayına göre 32 adet azalarak 254 adet oldu. İlk kez satılan konutların toplam konut satışları içindeki payı yüzde 40,3 oldu. Kastamonu genelinde ikinci el konut satışları ise bir önceki yılın aynı ayına göre 54 adet azalarak 376 adet oldu. Toplam konut satışları içinde ikinci el satışların payı yüzde 59,7 oldu. - KASTAMONU