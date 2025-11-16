Haberler

Kastamonu'da Ekim Ayında 630 Konut Satıldı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Türkiye İstatistik Kurumu'nun açıkladığı verilere göre, Kastamonu'da Ekim ayında 630 konut satıldı. Bu rakam, bir önceki yılın aynı ayına göre 86 adetlik bir azalmayı temsil ediyor. İpotekli konut satışları ise artış gösterdi.

Türkiye İstatistik Kurumu tarafından açıklanan verilere göre, Kastamonu'da Ekim ayında 630 konut satıldı.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) 2025 yılı Ekim ayı konut satış istatistiklerini açıkladı. Ekim ayında Kastamonu genelinde konut satışları 630 adet oldu. Konut satışları bir önceki yılın aynı ayına göre 86 adet azaldı. Ekim ayında Kastamonu genelinde ipotekli konut satışları 88 adet oldu. İpotekli konut satışları önceki yılın aynı ayına göre 22 adet arttı. İpotekli satılan konutların toplam konut satışları içinde payı yüzde 14,0 olarak gerçekleşti. İpotekli satılan konutların 28 tanesi ilk defa satılan konutlardan oluşurken, geri kalan 60 tanesi de ikinci el satıştan oluştu. Diğer konut satışları bir önceki yılın aynı ayına göre 108 adet azalarak 542 adet oldu. Ekim ayında diğer satışların toplam konut satışları içindeki payı yüzde 86,0 oldu. Ekim ayında Kastamonu genelinde ilk el satılan konut sayısı önceki yılın aynı ayına göre 32 adet azalarak 254 adet oldu. İlk kez satılan konutların toplam konut satışları içindeki payı yüzde 40,3 oldu. Kastamonu genelinde ikinci el konut satışları ise bir önceki yılın aynı ayına göre 54 adet azalarak 376 adet oldu. Toplam konut satışları içinde ikinci el satışların payı yüzde 59,7 oldu. - KASTAMONU

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ekonomi
Trump, Venezuela'ya operasyon kararını verdi! ABD ordusundan bölgeye dev yığınak

Trump o ülkeye operasyon kararını verdi! 15 bin asker bölgede
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Genç kızın bağırarak söylediğine kimse bir şey demedi

Genç kızın bağırarak söylediğine kimse bir şey demedi
39'luk Dzeko attığı gollerle tarih yazıyor! Adım adım Dünya Kupası

39'luk Dzeko tarih yazıyor
İstanbul'da musluklardan çamurlu su akıyor! İSKİ'den açıklama geldi

Megakent'te neler oluyor? Görüntü büyük tedirginlik yarattı
E-Devlet'te bu detaya mutlaka dikkat! Ufak bir hata emekliliğinizi yakabilir

Mutlaka e-Devlet'ten kontrol edin! Bu hata emekliliğinizi yakabilir
Genç kızın bağırarak söylediğine kimse bir şey demedi

Genç kızın bağırarak söylediğine kimse bir şey demedi
Kızılcık Şerbeti'nde sular durulmuyor! Doğukan Güngör'den rol arkadaşına gönderme

Kaos bitmiyor! Doğukan Güngör'den rol arkadaşına olay gönderme
Sadettin Saran'dan Lewandowski sorusuna tek cümlelik yanıt

Lewandowski Fenerbahçe'ye gelecek mi? Saran'dan tek cümlelik yanıt
Avrupa basını, Bizim Çocuklar'ın başarısını konuşuyor

Avrupa Bizim Çocuklar'ı konuşuyor
Tarihe geçti! Islam Makhachev'den çifte şampiyonluk

Tarihe geçti! Islam Makhachev'den çifte şampiyonluk
Erdoğan, yanına çağırdığı adama tek bir soru sordu

Yanına çağırdığı adama tek bir soru sordu
Taziye evine saldırı! Camları kırdılar, masalara zarar verdiler

Taziye evine saldırı! Camları kırdılar, masalara zarar verdiler
İmamoğlu'nun danışmanı Necati Özkan'ın telefonundan çıkan not ortalığı fena karıştıracak

İmamoğlu'nun danışmanının Mansur Yavaş notu ortalığı karıştıracak
Ünlü oyuncu yapay zekaya savaş açtı, sesi izinsiz kullanılmış!

Ünlü oyuncu yapay zekaya savaş açtı, sesi izinsiz kullanılmış!
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.