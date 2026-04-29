Kastamonu'da çiftçilere 147 bin adet sebze fidesi dağıtıldı

Kastamonu'nun İnebolu ilçesinde çiftçilere 147 bin adet sebze fidesi dağıtıldı.

Kastamonu'nun İnebolu ilçesinde sebze üretim alanlarının artırılması amacıyla çiftçilere salatalık, domates, biber ve patlıcan fideleri yüzde 75 hibeli verildi. Tarım ve Orman Bakanlığının destekleriyle hazırlanan 147 bin fide İnebolu Ziraat Odası tarafından üreticilere dağıtıldı.

Çiftçilerin dağıtılan fidelere yoğun ilgi gösterdiğini belirten İnebolu Ziraat Odası Başkanı Suat Balaban, "Bugün Köprübaşı mevkiinde çiftçilerimize fidelerimizin dağıtımını gerçekleştirdik. Domates, patlıcan, biber, çarliston biberden oluşan toplam 147 bin adet fidemizi çiftçilerimiz destek olmak ve sebze üretim alanlarının artırılması amacıyla çiftçilerimize ulaştırıyoruz" dedi. - KASTAMONU

Kaynak: İhlas Haber Ajansı