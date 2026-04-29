Haberler

Kastamonu'da çiftçilere 147 bin adet sebze fidesi dağıtıldı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Kastamonu'nun İnebolu ilçesinde çiftçilere 147 bin adet sebze fidesi dağıtıldı.

Kastamonu'nun İnebolu ilçesinde sebze üretim alanlarının artırılması amacıyla çiftçilere salatalık, domates, biber ve patlıcan fideleri yüzde 75 hibeli verildi. Tarım ve Orman Bakanlığının destekleriyle hazırlanan 147 bin fide İnebolu Ziraat Odası tarafından üreticilere dağıtıldı.

Çiftçilerin dağıtılan fidelere yoğun ilgi gösterdiğini belirten İnebolu Ziraat Odası Başkanı Suat Balaban, "Bugün Köprübaşı mevkiinde çiftçilerimize fidelerimizin dağıtımını gerçekleştirdik. Domates, patlıcan, biber, çarliston biberden oluşan toplam 147 bin adet fidemizi çiftçilerimiz destek olmak ve sebze üretim alanlarının artırılması amacıyla çiftçilerimize ulaştırıyoruz" dedi. - KASTAMONU

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan TOKİ kurasında ismi çıkmayanlara mesaj

Erdoğan'dan TOKİ kurasında ismi çıkmayanlara mesaj
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

İki kare arasında sadece 8 ay var! Samimiyetin kibri yendiği an

Samimiyetin kibri yendiği an!

Taraftar havalara uçacak! Dries Mertens geri dönüyor

Geri dönüyorlar!

Cumhurbaşkanı Erdoğan tarih verdi! TOKİ'nin kiralık konut uygulaması başlıyor

Erdoğan tarih verdi! Kira fiyatlarını düşürecek uygulama başlıyor
1 maç kaldı! Okan Buruk 'Oyna' dediği an madde devreye girecek

Yıldız ismin kaderi elinde! "Oyna" dediği an madde devreye girecek
İki kare arasında sadece 8 ay var! Samimiyetin kibri yendiği an

Samimiyetin kibri yendiği an!

Bakan Bayraktar: İşçiye borcu olan maden şirketi teşvik alamayacak

Bakan Bayraktar maden firmalarına resti çekti! Bunu yapmayanlar yandı
Genç avukata kurşun yağmuru! Cinayette sır perdesi aralandı

Genç avukata kurşun yağmuru! Cinayette sır perdesi aralandı