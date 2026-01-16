Kastamonu'da trafiğe kayıtlı araç sayısı 172 bin 884 oldu

Kastamonu'da 2025 yılının sonu itibarıyla trafiğe kayıtlı araç sayısı 172 bin 884 oldu.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) Başkanlığı, Aralık 2025 dönemi Motorlu Kara Taşıtları verilerini açıkladı. Verilerine göre, Kastamonu'da Aralık ayı sonu itibarıyla trafiğe kayıtlı toplam araç sayısı 172 bin 884 oldu. Araçların yüzde 45'ini otomobil, yüzde 22,3'ünü traktör, yüzde14,1'ini motosiklet, yüzde 12,7'sini kamyonet, yüzde 3,5'ini kamyon, yüzde 1,4'ünü minibüs, yüze 0,5'ini otobüs ve yüzde 0,4'ünü özel amaçlı taşıtlar oluşturdu.

2025 yılında Kastamonu'da toplam 7 bin 617 taşıtın trafiğe kaydı gerçekleşti. Aralık ayında ise Kastamonu'da 631 adet taşıtın trafiğe kaydı yapıldı. - KASTAMONU