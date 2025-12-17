Kastamonu'da Kasım ayında 503 konut satıldı

Türkiye İstatistik Kurumu tarafından açıklanan verilere göre, Kastamonu'da 2025 yılı Kasım ayında toplam 503 konut satıldı.

Türkiye İstatistik Kurumu Başkanlığı (TÜİK) 2025 yılı Kasım ayı Konut Satış İstatistikleri haber bültenini açıkladı. TÜİK Başkanlığı tarafından verilen bilgiye göre, Kastamonu'da 2025 yılı Kasım ayında toplam 503 konut satıldı. Kasım ayı genelindeki konut satışları, bir önceki yılın aynı ayına göre 75 adet azalış gösterdi. Kastamonu Merkez ilçesinde Kasım ayında 250 adet konut satışı gerçekleşirken, merkez ilçedeki satışların il genelindeki payı yüzde 49,7 olarak kaydedildi.

Kastamonu genelinde ipotekli konut satışları Kasım ayında 67 adet olarak açıklandı. İpotekli konut satışları önceki yılın aynı ayına göre 5 adet azalırken, bu satışların toplam konut satışları içindeki payı yüzde 13,3 olarak gerçekleşti. İpotekli satılan konutların 24 tanesi ilk defa satılan konutlardan oluşurken, diğer 43 tanesinin ise ikinci el satış olduğu görüldü. Diğer konut satışları ise bir önceki yılın aynı ayına göre 70 adet azalarak 436 adet oldu ve Kasım ayında diğer satışların toplam konut satışları içindeki payı yüzde 86,7 olarak belirlendi.

Kasım ayında Kastamonu genelinde ilk el satılan konut sayısı önceki yılın aynı ayına göre 18 adet azalarak 205 adet oldu. İlk kez satılan konutların toplam konut satışları içindeki payı yüzde 40,8 olarak hesaplandı. Kastamonu genelinde ikinci el konut satışları ise bir önceki yılın aynı ayına göre 57 adet azalarak 298 adet olarak gerçekleşti. Toplam konut satışları içinde ikinci el satışların payı ise yüzde 59,2 oldu. - KASTAMONU