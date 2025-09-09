Kastamonu'da 16 Yeni Su Tankeri Yangınla Mücadelede Dağıtıldı

Kastamonu'da yangına hassas köylere 3 ton kapasiteli 16 çekilebilir yeni su tankeri dağıtıldı.

Kastamonu Orman Bölge Müdürlüğü, orman yangınlarına karşı alınan önlemleri güçlendirmeye devam ediyor. Kastamonu Orman Bölge Müdürlüğü tarafından 2025 yılına kadar yangına hassas köylere toplam 263 su tankeri dağıtımı yapıldı. Bu kapsamda Kastamonu Orman Bölge Müdürlüğü tarafından 3 ton kapasiteli 16 çekilebilir yeni su tankeri daha dağıtıldı. Son dağıtılan tankerlerle birlikte 279'a yükseldi. Toplam su taşıma ve müdahale kapasitesi ise 657 ton olarak açıklandı. Orman yangınlarına hassas 16 köye dağıtımı yapılan tankerler için toplamda 2 milyon 244 bin 480 TL ödeme yapıldı. Kastamonu Orman Bölge Müdürlüğü, 2025 yılı içerisinde 5 su tankerinin daha dağıtımını gerçekleştirerek, köylere dağıtımı yapılan tankerlerin toplam sayısını 284'e çıkartmayı aynı zamanda su taşıma ve müdahale kapasitesini de 710 tona ulaştırmayı hedefliyor.

"Büyük araçların giremediği yerlere özellikle traktörlere takıp bunları taşımak daha kolay"

Kastamonu Orman Bölge Müdürlüğü yerleşkesinde gerçekleştirilen törende konuşan Kastamonu Valisi Meftun Dallı, "Bir yangın çıktığı zaman müdahale açısından bunlar olmazsa olmaz. Bunlar ilk müdahalenin yapılması anlamında ve daha sonrasında yangının söndürülmesi aşamasında mutlaka son derece lazım. Çünkü büyük araçların giremediği yerlere özellikle traktörlere takıp bunları taşımak daha kolay pek çok noktada. O anlamda çok büyük katkısı olacağı kesin. Hayırlı uğurlu olmasını diliyorum" dedi.

İklim değişikliyle birlikte her geçen sene orman yangınları riskinin de arttığına işaret eden Vali Dallı, "Yangınlarla mücadele edecek araç gereç kapasitemizi en iyi seviyeye getireceğiz ama asıl yapmamız gereken bu yangınların çıkmaması için gerekli tedbirleri almak" diye konuştu.

"Yangına hassas köylerimizin muhtarlıklarına bu yıl itibarı ile 263 su tankeri dağıtımı yapıldı"

Kastamonu Milletvekili Serap Ekmekci de, "İklimde yaşanan değişiklikler ve insan kusurlarının sebep olduğu orman yangınlarının çıkmaması için önleyici tedbirleri almak, çıktığında en az zararla atlatmak, yeniden önceki haline dönüştürmek hem devletimizin hem de milletimizin ortak emeği ve iradesi ile mümkün. Ormanlarımızın sahibi olan milletimizin aynı zamanda ormanlarımızın en yakın ve 24 saat tetikte koruyucusu olduğunun bilincindeyiz. Yurdumuzun dört tarafında çıkan orman yangılarında köylülerimizin her aşamada devletimizin kurumlarına gösterdikleri büyük çabayı gördük ve her vatandaşımıza şükranlarımı sunuyorum. Yeşil vatanın savunmasında gedik vermemecesine sur ördük milletçe. Kastamonu Orman Bölge Müdürlüğümüz, sorumluluk sahasında bulunan, ilk etapta yangına hassas köylerimizin muhtarlıklarına bu yıl itibarı ile 263 su tankeri dağıtımını yaptı. Orman yangınlarının söndürülmesi çalışmalarında kullanılan tankerlerin toplam su taşıma ve müdahale kapasitesi bugün teslimi yapılacak16 ve önümüzdeki günlerde ilave olacak 5 su tankeri ile birlikte 710 ton toplam su kapasitesine ulaşacak" dedi.

"Çekilebilir su tankerlerinin özellikle ulaşılması güç noktalarda yangınla mücadele çalışmalarında büyük katkıları var"

Kastamonu Orman Bölge Müdürü Hakan Yaslıkaya ise orman yangınlarıyla mücadele su tankerlerinin hayati önem taşıdığını belirterek, çekilebilir su tankerlerinin özellikle ulaşılması güç noktalarda yangınla mücadele çalışmalarında büyük katkıları olduğunu kaydetti. Yaslıkaya, "Yangın söndürme çalışmalarında arazözler ve helikopterlerle birlikte özellikle ulaşımı zor olan bölgelerde ve yerleşim yerlerine yakın alanlarda çekilebilir su tankerleri bizlere büyük destek sağlamaktadır. Tankerler sayesinde yangına hızlı müdahale edilebilmekte, arazözlerin ve yangın havuzlarının su ikmali sağlanarak yangınla mücadelenin etkinliği artırılmaktadır" şeklinde konuştu.

Törende, su tankerlerinin özellikleri anlatıldı ve kullanım tatbikatı yapılarak su tankeri kullanan orman yangını gönüllerine sertifikaları verildi. - KASTAMONU