Kaspersky, Genç Kadınları Siber Güvenlik Alanında Destekliyor

Kaspersky, Smart Africa ve Africaines in Tech ile siber güvenlik sektöründeki genç kadınların mesleki gelişimini teşvik etmek ve potansiyel giriş engellerini ortadan kaldırmak için tasarlanmış, bilimsel temelli yenilikçi bir kariyer yönlendirme testi olan "Future You in Tech"i başlattı.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, teknoloji, küresel geleceği şekillendiren ve en hızlı büyüyen alanlardan biri olmasına rağmen, kadınlar, önyargılar ve işyerinde eşit olmayan fırsatlar gibi sistemik engeller nedeniyle bu alanda yeterince temsil edilmiyor. Dünya Ekonomik Forumu'nun 2024 Küresel Cinsiyet Uçurumu Raporu'na göre, kadınlar küresel STEM (Bilim, Teknoloji, Mühendislik, Matematik) işgücünün yalnızca yüzde 28,2'sini oluşturuyor. Bu yeni girişimle Kaspersky ve partnerleri, bu alanda ilgi uyandırarak, farkındalık yaratarak ve siber güvenlik alanında yeni nesil kadınlara rehberlik ederek bu engelleri azaltmayı hedefliyor.

Oryantasyon testi, genç kadınların ilgi alanları, becerileri, kişilikleri ve değerleriyle en uygun siber güvenlik kariyer yollarını keşfetmelerine yardımcı olmak için tasarlandı.

Katılımcılara doğal problem çözme stillerini ve güçlü yanlarını ortaya çıkaran senaryolar sunan test, tamamlandığında, sonuçlar her katılımcı için altı olası siber güvenlik rolünden en uygun iki tanesini gösteriyor.

Testte yer alan altı siber güvenlik yolu "Tehdit İstihbaratı", "Güvenlik Operasyonları (SOC)", "Kötü Amaçlı Yazılım Analizi", "Ağ Güvenliği", "Bilgi Güvenliği Araştırması" ve "Güvenlik Değerlendirmesi" olarak sıralandı.

Sadece birkaç dakika ayırarak testi tamamlayan kadınlar, yeteneklerinin ve tutkularının siber güvenlik mesleği ile ne kadar uyumlu olduğunu daha net bir şekilde görebiliyor ve insanları, kuruluşları ve genel olarak dijital toplumu koruyan, ödüllendirici bir kariyere doğru ilk adımlarını atabiliyorlar.

Kişiselleştirilmiş eşleşmelerin yanı sıra katılımcılar, bu alanlarda çalışan Kaspersky'nin kadın uzmanlarından roller ve tavsiyeler hakkında açıklamalar alıyorlar. Ayrıca Smart Africa, Africaines in Tech ve Kaspersky Academy ile geliştirilen önerilen okumalar veya pratik aktiviteler gibi önerilen sonraki adımlara da geçebiliyorlar.

Kadınların sesini daha da güçlendirmek için Kaspersky, cinsiyetle ilgili zorluklar konusunda farkındalık yaratan, uzman görüşlerini paylaşan ve teknoloji ve diğer alanlarda daha adil ve kapsayıcı ortamlar oluşturmak için pratik tavsiyeler sunan Empower Women dijital projesini de yürütüyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Kaspersky Akademik İşler Müdürü Evgeniya Russkikh, siber güvenlik alanında kariyer yapmayı hiç düşünmemiş olsalar bile genç kadınlara bu yönlendirme testini yapmalarını önerdiklerini belirtti.

Russkikh, bu testin tarafsız bir bakış açısı sağlayacağını vurgulayarak, "Siber güvenlik teknik beceri geliştirmeyi gerektiren bir alan olmakla birlikte, merak, yaratıcılık, problem çözme ve dayanıklılık gibi birçok genç kadının zaten sahip olduğu nitelikleri de gerektirir. Test, kişinin güçlü yönlerini gerçek kariyer yollarıyla ilişkilendirmesine, siber güvenlik alanında bir gelecek görmesine ve güvenle ilk adımlarını atmasına yardımcı olacaktır." ifadelerini kullandı.