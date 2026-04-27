Kaspersky'den çocukların yapay zeka araçlarına duyduğu meraka ilişkin araştırma

Kaspersky, çocukların yapay zeka araçlarına duyduğu merakı ortaya koyan "Kaspersky Safe Kids" raporunu yayımladı.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Kaspersky'nin ocak ve şubat verilerini kapsayan rapor, hem küresel ölçekte hem de Türkiye özelinde çocukların yapay zeka araçlarına duyduğu merakı ortaya koyuyor.

Google aramalarının yaklaşık dörtte birini yapay zeka odaklı uygulama ve hizmetlerin oluşturması, bu platformlarla etkileşimin belirgin şekilde arttığını gösteriyor.

Rapordaki verilere göre, yapay zeka çocukların günlük dijital deneyimlerine giderek daha fazla entegre oldu.

İletişim odaklı aramalar, sosyal platformların etkisiyle genel sıralamada ikinci sırada yer alırken, onları video akış platformları takip ediyor.

YouTube, Türkiye'deki çocukların toplam uygulama kullanım süresinin üçte birinden fazlasını oluşturarak, küresel trendlerle paralel şekilde çocuklar için temel içerik platformu olma konumunu sürdürüyor.

Instagram ve WhatsApp, ülkede en popüler ikinci ve üçüncü uygulamalar arasında yer alıyor. Platformlar, çocukların dijital dünyada bağ kurma, içerik tüketme ve kendilerini ifade etme biçimlerinde merkezi bir rol oynamaya devam ediyor.

YouTube arama trendlerinde müzik açık ara ilk sırada yer alırken, K-pop içeriklerinin yanı sıra çizgi filmler ve içerik üreticilerine yönelik yoğun ilgi dikkat çekiyor.

Spor da çocukların ilgisini çeken alanlar arasında yer alıyor, aramalarda İngiltere Premier Lig ve Arsenal FC öne çıkıyor. Ayrıca NBA sezonu ve 2026 Kış Olimpiyatları da çocukların ilgisini çeken başlıca uluslararası spor etkinlikleri arasında yer alıyor.

Kaspersky, çocukların dijital güvenliğini sağlamak ve daha sağlıklı çevrim içi alışkanlıklar geliştirmelerini desteklemek için şu önerilerde bulunuyor:

"Çocuklarla çevrim içi riskler hakkında açık iletişim kurun ve güvenliklerini sağlamak için net kurallar belirleyin. Oyun deneyimini güvence altına almak için Kaspersky Premium gibi güvenilir bir güvenlik çözümü kullanarak zararlı dosya indirmelerini önleyin. Yeni ortaya çıkan tehditler hakkında bilgi sahibi olun ve daha güvenli bir dijital ortam oluşturmak için çocukların çevrim içi faaliyetlerini aktif şekilde takip edin. Ekran süresini yönetmek, uygunsuz içerikleri engellemek ve konum takibi gibi ebeveyn kontrol özellikleri hem çevrim içi hem de çevrim dışı koruma sağlayan Kaspersky Safe Kids gibi dijital ebeveynlik uygulamalarından yararlanın.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Kaspersky Web İçerik Analizi Uzmanı Anna Larkina, şunları kaydetti:

"Çocuğunuz büyük ihtimalle yapay zeka araçlarını halihazırda kullanıyor ve hatta bu teknolojilere sizden daha hakim olabilir. Bu noktada erişimi tamamen kısıtlamak yerine en etkili yaklaşım, bu araçları birlikte keşfetmek, kullanım sınırlarını belirlemek ve çocukların yapay zekanın hangi konularda güvenilir olup hangilerinde olamayacağını anlamalarına yardımcı olmaktır. Kaspersky Safe Kids, doğrudan yasaklara başvurmadan, ebeveynlerin çocuklarının dijital yolculuğuna rehberlik etmelerine ve onları izlemelerine olanak tanıyor."