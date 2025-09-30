Kaspersky'den Ailelere Çocukların Dijital Güvenliği Uyarısı

Kaspersky, çocuklara ait fotoğraf ve videoların sosyal medyada paylaşılmasının, dijital ortamda çeşitli güvenlik ve gizlilik riskleri doğurabileceği konusunda aileleri uyardı.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, çevrim içi platformlarda yapılan paylaşımlar, çocukların güvenliğini tehlikeye atarken aynı zamanda çocuk haklarının ihlal edilmesine de yol açabiliyor.

Ailelerin sorumlu dijital ebeveynlik anlayışıyla hareket edebilmesi için sosyal medya hesaplarının gizlilik ayarlarını kontrol etmeleri, çocuklara zarar verebilecek içeriklerden kaçınmaları ve Kaspersky Premium Safe Kids modülü gibi siber güvenlik çözümlerinden faydalanmaları gerekiyor.

Aileler kısıtlama olmadan çocuğa ait kişisel bilgiler paylaşabiliyor

Kaspersky'nin "Growing Up Online" araştırma sonuçlarına göre, Orta Doğu, Türkiye ve Afrika' daki (META) katılımcıların yüzde 52'si çocuklarının fotoğraf veya videolarını veya çocukları hakkında paylaşımlarını sosyal medyada yayınlıyor. Bu ebeveynlerin yüzde 58'si ayrıca paylaşıma bazı ek kişisel bilgiler de ekliyor. Bu kullanıcılardan yüzde 48'si çocuğun adını, yüzde 46'sı coğrafi konumunu ve yüzde 46'sı çocuğun hayatından hikayeleri paylaşıyor. Bu bilgilerin yüzde 18'i sosyal medya hesaplarında herhangi bir gizlilik kısıtlaması olmadan yayınlanıyor.

Bu tür davranışlar çocukları, kimliklerinin, bulundukları yerin ve/veya kişisel anlarının kötü niyetli kişiler tarafından kullanılma riskiyle karşı karşıya bırakıyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Kaspersky Orta Doğu ve Afrika Tüketici Kanal Müdürü Kim Grobbelaar, güvenli olan bilgi paylaşımıyla bir çocuğun güvenliğini tehlikeye atmak arasındaki çizgiyi belirlemenin zor olduğunu kaydetti.

Çevrim içi ortamda çok fazla paylaşım yapma isteğine karşı koymak gerektiğini vurgulayan Grobbelaar, "Çünkü bu çocukların güvenliğini ve gizliliğini riske atabilir. Kişisel ayrıntıları yabancılarla paylaşmak, kimlik hırsızlığına, takip edilmeye ve istismara maruz kalmaya yol açabilir. Ayrıca bir çocuğun dijital ayak izini etkileyerek ilerleyen yaşlarda utanç, zorbalık veya itibar zararına neden olabilir. Ek olarak, çocuklar büyüdükçe çevrimiçi varlıkları üzerinde kontrol kaybı veya hoşnutsuzluk hissedebilirler." değerlendirmelerinde bulundu.