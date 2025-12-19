Kurulan-kapanan şirketler

Türkiye'de kurulan şirket sayısı kasımda bir önceki aya göre yüzde 9,6 azalışla 9 bin 496, kapanan şirket sayısı da yüzde 7,7 azalışla 2 bin 481 oldu.

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB), kasım ayına ilişkin kurulan ve kapanan şirket istatistiklerini açıkladı.

Buna göre, kasımda kurulan şirket sayısı, ekime kıyasla yüzde 9,6 azalışla 10 bin 505'ten 9 bin 496'ya geriledi. Aynı dönemde kapanan şirket sayısı da yüzde 7,7 azalarak 2 bin 481 olarak belirlendi. Ekimde 2 bin 688 şirket kapanmıştı.

Kasımda kurulan şirket sayısı geçen yılın aynı ayına göre yüzde 5,9, kapanan şirket sayısı da yüzde 5,7 azalış gösterdi.

