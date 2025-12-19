Kurulan-kapanan şirketler

Haberler

Türkiye'de kasım ayında kurulan şirket sayısı bir önceki aya göre yüzde 9,6 azalarak 9 bin 496'ya düştü. Kapanan şirket sayısı ise yüzde 7,7 azalışla 2 bin 481 olarak kaydedildi. Bu veriler Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği tarafından açıklandı.

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB), kasım ayına ilişkin kurulan ve kapanan şirket istatistiklerini açıkladı.

Buna göre, kasımda kurulan şirket sayısı, ekime kıyasla yüzde 9,6 azalışla 10 bin 505'ten 9 bin 496'ya geriledi. Aynı dönemde kapanan şirket sayısı da yüzde 7,7 azalarak 2 bin 481 olarak belirlendi. Ekimde 2 bin 688 şirket kapanmıştı.

Kasımda kurulan şirket sayısı geçen yılın aynı ayına göre yüzde 5,9, kapanan şirket sayısı da yüzde 5,7 azalış gösterdi.

Kaynak: AA / Cüneyt Kemal Özkök - Ekonomi
