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Kasım İndirimleri Lojistik Sektöründe Yoğunluğu Artırdı

Kasım İndirimleri Lojistik Sektöründe Yoğunluğu Artırdı
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Asset Worldwide Express Genel Müdürü Onur Tekin, e-ticaret sektöründeki Kasım indirimlerinin lojistik süreçler üzerindeki etkilerini değerlendirdi. Büyük kampanya dönemleri, sipariş hacimlerinin artmasına ve lojistikte yoğunluğun zirve yapmasına yol açıyor.

E-ticaret sektöründe Kasım ayı indirimleri, her yıl olduğu gibi bu yıl da lojistik sektöründe yoğunluğun zirve yapmasına sebep oldu. Asset Worldwide Express Genel Müdürü Onur Tekin, özellikle büyük kampanya dönemlerinin lojistik süreçlere etkisini değerlendirerek, sektörde yaşanan değişim ve talepler hakkında önemli açıklamalarda bulundu.

Kasım ayının lojistik sektörü için adeta bir sınav dönemi olduğunu belirten Asset Worldwide Express Genel Müdürü Onur Tekin, şirketlerin bu dönemde artan talebi karşılamak için kapasitelerini maksimum seviyeye çıkardığını ifade etti. Tekin, "E-ticaret platformlarındaki büyük kampanyalar, sipariş hacmini 3-4 kat artırıyor. Bu durum, hem depolama hem de dağıtım süreçlerinde ciddi bir planlama ve organizasyon gerektiriyor. Biz de Asset Worldwide Express olarak bu yoğunluğu yönetmek adına erken hazırlık süreçleri ve teknolojik altyapı yatırımları gerçekleştirdik" dedi.

Lojistikte teknolojinin rolü

Kasım ayındaki yoğunluğun sadece Türkiye'de değil, global ölçekte de büyük bir artışa yol açtığını vurgulayan ve lojistikte teknolojinin rolünün giderek arttığını belirten Tekin, "Tedarik zincirinin her halkası bu süreçten etkileniyor. Özellikle kargo teslimat sürelerini optimize etmek, müşteri memnuniyetini korumanın kilit unsuru haline geliyor. Bu sebeple, operasyonlarımızda hızlı hareket edebilmek adına hem yerel hem de uluslararası taşımacılık ağımızı güçlendirdik. Kasım dönemi gibi yoğunlukların üstesinden gelmek için yapay zeka destekli rota optimizasyonu, akıllı depo sistemleri ve gerçek zamanlı izleme gibi teknolojik çözümler kullanıyoruz. Bu yenilikler, teslimat süreçlerini hızlandırmakla kalmıyor, aynı zamanda hata oranlarını da en aza indiriyor" diye konuştu.

Zorlu dönemi avantaja çevirmeyi başardık

Kasım ayı indirimlerinin lojistik sektöründe hem fırsatlar hem de zorluklar oluşturduğunu dile getiren Tekin, "Bu dönemde en önemli konu, müşteri beklentilerini doğru yönetebilmek. Gecikmelerin yaşanmaması ve kaliteli hizmet sunulması, şirketlerin bu yoğun süreçten güçlenerek çıkmasını sağlıyor. Asset Worldwide Express olarak müşteri odaklı yaklaşımımızla bu zorlu dönemi bir avantaja çevirmeyi başardık" şeklinde konuştu. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ekonomi
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