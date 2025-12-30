İş gücü istatistikleri

Türkiye'de işsizlik oranı, kasımda bir önceki aya göre 0,1 puan artışla yüzde 8,6 olarak tespit edildi.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), kasım ayına ilişkin iş gücü istatistiklerini açıkladı.

Buna göre, Türkiye genelinde 15 ve daha yukarı yaş grubundaki işsiz sayısı, kasımda bir önceki aya kıyasla 54 bin artışla 3 milyon 98 bin kişi olarak belirlendi. İşsizlik oranı, 0,1 puan artışla yüzde 8,6 seviyesinde ölçüldü.

İşsizlik oranı erkeklerde yüzde 7, kadınlarda yüzde 11,8 olarak kayıtlara geçti.

Söz konusu ayda 15-24 yaş grubunu kapsayan genç nüfustaki işsizlik oranı, bir önceki aya göre aynı seviyede kalarak yüzde 15,4 oldu. Bu yaş grubunda işsizlik oranı erkeklerde yüzde 10,6, kadınlarda yüzde 24,4 olarak hesaplandı.

TÜİK, bazı aylara ilişkin verilerde revizyona gitti.

Buna göre 2023-2025 dönemi mevsim etkilerinden arındırılmış işsizlik oranları şöyle:

Yıl/Aylar Ocak Şubat Mart Nisan Mayıs Haziran Temmuz Ağustos Eylül Ekim Kasım Aralık 2023 9,7 9,9 10,1 10,1 9,5 9,3 9,4 9,2 9 8,5 8,9 8,8 2024 9,1 8,6 8,8 8,6 8,4 9,1 9 8,5 8,6 8,8 8,5 8,5 2025 8,5 8,2 8 8,6 8,4 8,6 8,2 8,6 8,6 8,5 8,6

