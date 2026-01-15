Haberler

TÜİK: Hizmet üretimi kasımda arttı

TÜİK: Hizmet üretimi kasımda arttı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

TÜİK tarafından açıklanan verilere göre, hizmet üretimi kasım ayında bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 4 artış gösterdi. Aylık bazda ise artış yüzde 0,2 olarak kaydedildi.

TÜRKİYE İstatistik Kurumu (TÜİK), kasım ayında hizmet üretiminin yıllık yüzde 4; aylık yüzde 0,2 arttığını açıkladı.

TÜİK, Kasım 2025 dönemine ilişkin hizmet üretim endeksi verilerini açıkladı. Buna göre; hizmet üretimi kasım ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 4 arttı. Aynı ayda ulaştırma ve depolama hizmetleri yüzde 1,6, konaklama ve yiyecek hizmetleri yüzde 7,2, bilgi ve iletişim hizmetleri yüzde 8,7, gayrimenkul hizmetleri yüzde 3, mesleki, bilimsel ve teknik hizmetler yüzde 1,7, idari ve destek hizmetleri yüzde 5,1 arttı. Kasım ayında hizmet üretimi bir önceki aya göre yüzde 0,2 arttı. Aynı ayda ulaştırma ve depolama hizmetleri yüzde 0,9 arttı, konaklama ve yiyecek hizmetleri yüzde 0,2 azaldı, bilgi ve iletişim hizmetleri yüzde 1,5 azaldı, gayrimenkul hizmetleri yüzde 3,7 azaldı, mesleki, bilimsel ve teknik hizmetler yüzde 1,5 arttı, idari ve destek hizmetleri yüzde 0,1 arttı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Ekonomi
Voleybolcu Derya Çayırgan'ın da aralarında olduğu 18 kişi uyuşturucu soruşturmasında gözaltında

İmamoğlu ile yasak aşk yaşadığı iddia edilen voleybolcu gözaltında
Ekrem İmamoğlu'nun diploma davasında gerginlik

Silivri'de tansiyon çok yüksek! Ortalık fena karıştı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Yasak aşk iddiasında adı geçen voleybolcu, 'Telefonunuzdaki en ünlü kim?' sorusuna İmamoğlu yanıtını vermiş

Türkiye'nin konuştuğu voleybolcu, o soruya İmamoğlu yanıtını vermiş
Merkez Bankası Başkanı Karahan: Önümüzdeki iki ay dalgalanma olabilir

Paranın patronundan kritik mesaj: Önümüzdeki 2 ayda...
Vali adayı, OnlyFans modelinden 'günah vergisi' talep etti

OnlyFans modelinden öyle bir talepte bulundu ki! Duyan şaştı kaldı
Rejim çöküyor mu? ABD'nin 'kaçış' iddiası ortalığı fena karıştıracak

Bir devir son mu buluyor? Bakanlığın iddiası gündeme bomba gibi düştü
Yasak aşk iddiasında adı geçen voleybolcu, 'Telefonunuzdaki en ünlü kim?' sorusuna İmamoğlu yanıtını vermiş

Türkiye'nin konuştuğu voleybolcu, o soruya İmamoğlu yanıtını vermiş
Atletico Madrid'in yıldızı Galatasaray maçı öncesi takımdan ayrıldı

Atletico Madrid'de Galatasaray maçı öncesi deprem
Safaride 2 Türk'ün öldürüldüğü saldırıdan kurtulan tanık konuştu

Afrika'da 2 Türk'ün öldürüldüğü saldırıdan kurtulan tanık konuştu