Kasım'da en çok evcil hayvanlar ile ilgili ürünler pahalandı

Güncelleme:
Kasım ayı enflasyon rakamları açıklandı. En fazla pahalanan ürün evcil hayvanlara yönelik ürünler olurken, en çok ucuzlayan ürünler ise taze sebzeler oldu. TÜİK verilerine göre, genel enflasyon oranları da önemli artışlar gösterdi.

Kasım ayı enflasyon rakamlarının açıklanmasıyla birlikte fiyatı en çok artan ve azalan ürünler belli oldu. Buna göre, geçen ay yüzde 16,97 fiyat artışı görülen evcil hayvanlar ile ilgili ürünler en fazla pahalanan ürün olurken, en fazla ucuzlayan ise yüzde 9,52 azalışla taze sebzeler (patates hariç) oldu.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), Kasım ayı Tüketici Fiyat Endeksi verilerini açıkladı. Bu göre, TÜFE'deki değişim 2025 yılı Kasım ayında bir önceki aya göre yüzde 0,87 artış, bir önceki yılın Aralık ayına göre yüzde 29,74 artış, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 31,07 artış ve on iki aylık ortalamalara göre yüzde 35,91 artış olarak gerçekleşti.

Kasım ayı enflasyon rakamlarının açıklanmasıyla söz konusu ayda fiyatı en çok artan ve azalan ürünler belli oldu. Kasım ayında en fazla fiyat artışı yüzde 16,97 ile evcil hayvanlar ile ilgili ürünlerde yaşandı. En çok ucuzlayan ise yüzde 9,52 azalışla taze sebzeler (patates hariç) oldu.

En fazla fiyat artışı yaşanan bazı ürünler; havayolu ile yolcu taşımacılığı yüzde 14,27, paket turlar yüzde 12,79, patates yüzde 6,90, margarin yüzde 6,59 oldu.

En çok ucuzlayan bazı ürünler; tavuk eti yüzde 8,64, yumurta yüzde 8,38, taze balık yüzde 7,07, otel, pansyion vb. yerlerde konaklama hizmetleri yüzde 5,20 olarak gerçekleşti. - İSTANBUL

