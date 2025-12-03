Enag: Kasım Ayında Enflasyon Yüzde 2,13, Yıllık Enflasyon İse Yüzde 63,23 Oldu

(ANKARA) - Bağımsız Enflasyon Araştırma Grubu (ENAG) verilerine göre, kasım ayında aylık enflasyon yüzde yüzde 2,13, yıllık enflasyon yüzde 63,23 oldu.

Bağımsız Enflasyon Araştırma Grubu (ENAG), kasım ayına ilişkin Tüketici Fiyat Endeksi (E-TÜFE) verilerini açıkladı. ENAG verilerine göre, kasım ayında enflasyon aylık bazda yüzde 2,13, yıllık bazda yüzde 63,23 olarak gerçekleşti.

ENAG'a göre ekim ayında enflasyon yüzde 3,74 artmış; son 12 aylık artış ise yüzde 60,00 olarak hesaplanmıştı.