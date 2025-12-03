Haberler

Bakan Şimşek: Son 2,5 yılın en düşük aylık enflasyonu gerçekleşti

Bakan Şimşek: Son 2,5 yılın en düşük aylık enflasyonu gerçekleşti
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, kasım ayında yıllık enflasyonun %31.1'e düştüğünü ve son 2,5 yılın en düşük aylık enflasyonunun gerçekleştiğini açıkladı. Bakan, önümüzdeki süreçte fiyat istikrarı için çeşitli stratejilerin uygulanacağını belirtti.

HAZİNE ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, "Son 2,5 yılın en düşük aylık enflasyonu gerçekleşti. Kasımda yıllık enflasyon son 4 yılın en düşük seviyesi olan yüzde 31,1'e geriledi ve 2024 yılı Mayıs ayına göre iyileşme 44 puanı aştı" dedi.

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, kasım ayı enflasyon verilerine ilişkin sosyal medya hesabından açıklama yaptı. Bakan Şimşek, "Son 2,5 yılın en düşük aylık enflasyonu gerçekleşti. Kasımda yıllık enflasyon son 4 yılın en düşük seviyesi olan yüzde 31,1'e geriledi ve 2024 yılı Mayıs ayına göre iyileşme 44 puanı aştı. Yıllık temel mal enflasyonu yüzde 19'un altına düştü. Ağustos-ekim aylarında uzun dönem ortalamasının oldukça üzerinde gerçekleşen gıda enflasyonu kasımda normalleşti. Aylık enflasyondaki ılımlı seyrin aralıkta devam etmesini bekliyoruz" dedi. 2026 yılında dezenflasyon sürecine katkı sağlayacak temel unsurları sıralayan Şimşek, "Destekleyici küresel finansal koşullar ve ılımlı emtia fiyatları, sıkı para politikası, güçlenen finansal istikrar, destekleyici maliye politikası, vergi ve harç güncellemeleri ile yönetilen/yönlendirilen fiyatların bütçe imkanları dahilinde enflasyon hedefleriyle uyumlu belirlenmesi, eğitimde kural bazlı fiyatlama, enflasyondaki düşüşün devamıyla beklentilerdeki iyileşmenin hızlanması, gıda, konut ve enerji başta olmak üzere birçok alanda uygulanan arz yönlü politikalar. Fiyat istikrarını merkeze alan programımızı kararlılıkla uygulamaya devam edeceğiz" açıklamasında bulundu.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Ekonomi
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Bahçeli'yi hedef alan Mesud Barzani'ye sert tepki

Erdoğan'dan Bahçeli'yi hedef alan Mesud Barzani'ye sert tepki
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 'Cellat' tepkisi! Muhalefeti Deniz Gezmiş üzerinden vurdu

Erdoğan'dan "Cellat" tepkisi! Muhalefeti Deniz Gezmiş üzerinden vurdu
Memur ve emeklinin 5 aylık zam oranı belli oldu

Memur ve emeklinin zam oranı netleşti
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Güllü'nün kızından dikkat çeken paylaşım! Kimse anlam veremedi

Güllü'nün kızından dikkat çeken paylaşım! Kimse anlam veremedi
Belediye Başkanı, Uzungöl için acı gerçeği itiraf etti

Belediye Başkanı, "Kabul etmek lazım" diyerek acı gerçeği itiraf etti
Konut ve iş yerleri için uygulanacak kira zam tavanı yüzde 35.91 oldu

İşte kira artış oranı! Ev sahipleri bu rakamın üzerine çıkamayacak
Adliyeden 25 kilo altın çalan memur için harekete geçildi

Adliyeden 25 kilo altın çalan memur için harekete geçildi
Güllü'nün kızından dikkat çeken paylaşım! Kimse anlam veremedi

Güllü'nün kızından dikkat çeken paylaşım! Kimse anlam veremedi
Osmanoğlu ailesinden 'Sina Osmanoğlu' tepkisi: 'Sahtekârlığın bu kadarı!'

Osmanoğlu ailesinden "Sina Osmanoğlu" tepkisi: "Sahtekârlığın bu kadarı!"
Belediye başkanından Meclis'i karıştıran çıkış: Seni evlendireyim de rahatla

Vahim iddiaya belediye başkanından Meclis'i karıştıran yanıt
Milyonlarca dolarlık satış tamam! Ülker sattı, Koç havada kaptı

Ülker sattı, Koç havada kaptı! Milyonlarca dolarlık anlaşma tamam
Galatasaray'da Osimhen endişesi

Galatasaray'da Osimhen endişesi
Ne Lewandowski ve Sörloth! Fenerbahçe'ye 'Kahraman golcü' geliyor

Ne Lewandowski ve Sörloth! Fenerbahçe'ye "Kahraman golcü" geliyor
Yoğun bakıma kaldırılan Murat Cemcir'den güzel haber

Yoğun bakıma kaldırılan Murat Cemcir'den haber var
Düzenleme komisyondan geçti! Kamudaki üst düzey memurlara 30 bin lira seyyanen zam

Emekliler beklerken bambaşka bir kesime 30 bin lira zam yapılıyor
Murat Cemcir'i yoğun bakıma götüren sinsi tehlike! 50 yaş üstünü vuruyor

Oyuncuyu yoğun bakıma götüren sinsi tehlike! 50 yaş üzerini vuruyor
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.