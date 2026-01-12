Haberler

İnşaat maliyet endeksi yıllık yüzde 23,93 arttı

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2025 yılı Kasım ayı inşaat maliyet endeksinin yıllık yüzde 23,93, aylık ise yüzde 1,14 arttığını duyurdu. Bina inşaatı maliyetinde yıllık artış yüzde 23,50, bina dışı yapılar için ise yüzde 25,33 olarak belirlendi.

Kasım ayında inşaat maliyet endeksi yıllık yüzde 23,93 arttı, aylık yüzde 1,14 arttı.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2025 yılı Kasım ayı İnşaat Maliyet Endeksi verilerini açıkladı. Buna göre inşaat maliyet endeksi, 2025 yılı Kasım ayında bir önceki aya göre yüzde 1,14 arttı, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 23,93 arttı. Bir önceki aya göre malzeme endeksi yüzde 1,70 arttı, işçilik endeksi yüzde 0,12 arttı. Ayrıca bir önceki yılın aynı ayına göre malzeme endeksi yüzde 20,48 arttı, işçilik endeksi yüzde 30,98 arttı.

Bina inşaatı maliyet endeksi yıllık yüzde 23,50 arttı, aylık yüzde 1,14 arttı

Bina inşaatı maliyet endeksi, bir önceki aya göre yüzde 1,14 arttı, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 23,50 arttı. Bir önceki aya göre malzeme endeksi yüzde 1,69 arttı, işçilik endeksi yüzde 0,17 arttı. Ayrıca bir önceki yılın aynı ayına göre malzeme endeksi yüzde 20,03 arttı, işçilik endeksi yüzde 30,37 arttı.

Bina dışı yapılar için inşaat maliyet endeksi yıllık yüzde 25,33 arttı, aylık yüzde 1,14 arttı

Bina dışı yapılar için inşaat maliyet endeksi, bir önceki aya göre yüzde 1,14 arttı, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 25,33 arttı. Bir önceki aya göre malzeme endeksi yüzde 1,72 arttı, işçilik endeksi yüzde 0,04 azaldı. Ayrıca bir önceki yılın aynı ayına göre malzeme endeksi yüzde 21,90 arttı, işçilik endeksi yüzde 33,14 arttı. - İSTANBUL

