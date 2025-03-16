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Kasap ve restoranlar şimdi de vatandaşın ucuz etine göz dikti

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Et ve Süt Kurumu'nun vatandaşların yemesi için ucuza sattığı etler kasap ve restoranların iştahını kabarttı. Ucuza satılan etleri alıp 2 kat pahalıya satan işletmeler kilo sınırını aşmak için 4-5 kişi ESK'ya gelip alım yaparken, vatandaş ise ucuz etten mahrum kalıyor.

Türkiye Gazetesi'nden Cevdet Fırat Aydoğmuş'un haberine göre Et ve Süt Kurumu'nun (ESK) ucuza sattığı etleri satın alan kasaplar 2 katı fiyatla satıyor. Kasaplar kilo sınırını aşmak için ESK'dan 5 kişi ile ayrı ayrı et alımı yaparken, markette iki üç günde satılacak et birkaç saat içinde tükeniyor. Tüketici ise yeterli et olmadığı için ucuz ete erişemiyor.

"2-3 GÜNDE SATILACAK ET, BİRKAÇ SAAT İÇİNDE TÜKENDİ"

İstanbul Gıda ve İhtiyaç Maddeleri Perakendeciler Derneği (İstanbul PERDER) Yönetim Kurulu Başkanı Faruk Güzeldere herkesin ucuz ete ulaşabilmesi için et satışlarında kişi başı 2 kilogram sınırı getirildiğini belirterek "Çünkü markette iki üç günde satılacak etin, birkaç saat içinde tükendiğine şahit oluyoruz. Etin marketlerimizde ucuz olduğunu gören bazı kasap ve restoran sahiplerinin, birkaç kişiyi markete göndererek reyondaki etlerin hepsini almaya çalıştığı oluyor. Mesela; beş kişi, bir arabayla marketin önüne geliyor ve ayrı ayrı ikişer kilogram et alıyor. Baktığınızda ayrı ayrı et alıyorlar ama et aynı yere gidiyor. Her vatandaşın ete ulaşabilmesi için elimizden geleni yapmaya çalışıyoruz ancak böyle olumsuz durumlar da mevcut. Market çalışanlarının da etin nereye ve kime gittiğini tespit etmesi mümkün değil" dedi.

"BU OPERASYON ÇOK MEŞAKKATLİ BİR OPERASYON"

Tüketicilerin de etin uygun fiyatlı olduğunu görünce stok yaparak arz talep dengesini bozduğuna işaret eden Güzeldere "Biz 'Her gün al, ucuz al' diyoruz. Zira bu projede çok sayıda insanın emeği bulunuyor. Personelimiz gece gündüz demeden çalışıyor. Bu operasyon çok meşakkatli bir operasyon. Personelimiz karkas olarak tedariki sağlanan etleri kemiksiz yapıp hane halkına ucuz olarak ulaştırabilmek için gayret gösteriyor. Bu noktada hepimizin daha hassas ve adaletli yaklaşması gerekiyor" değerlendirmesinde bulundu.

RAMAZAN SONUNA KADAR FİYATLAR SABİT

Faruk Güzeldere "ESK ile yaptığımız protokol çerçevesinde, ramazan ayı sonuna kadar et fiyatlarında sabitlemeye gitmiştik. Uygulama, ramazan ayı sonuna kadar devam ediyor. Dernek üyesi yerel zincir marketlerde kilogram fiyatı 379 liradan kıyma, 399 liradan kuşbaşı et, 649 liradan biftek, 699 liradan antrikot ve dana pirzola satılıyor" ifadelerini kullandı.

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Kasap ve restoranlar şimdi de vatandaşın ucuz etine göz dikti
Erdem Aksoy
Erdem Aksoy
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Yorumlar (27)

Haber YorumlarıKim kimse:

Vatandaş ucuz ete göz dikti. Ekonomi uçtuğu için olabilirmi Vatandaş fakirlikten alım gücü kalmadığından ucuz ne varsa kuyruğuna giriyor diyemiyorsunuz tabi.

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Haber YorumlarıGokay Ergul:

Ekrem imamoğlu'nun ve CHP'nin açmış olduğu kent lokantalarını eleştiren muhteremler biraz da hükümetin bu yaptığı ucuz et kuyruklarinı eleştirseler daha iyi olur niye bu hale geldik diye

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Haber YorumlarıMuratklctr:

Kasaplar suçlu Marketler suçlu bu ülkede herkes suçlu ama asla siyasetçiler suçlu değil. Lafta değil her alanda Dokunulmazlıkları var

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Haber Yorumlarıhakan her kafadan:

Yaziklar olsun 100 gr et urununu 500 tl ye satanlar simdide garibanin aldigi uucz ete mi goz dikti allah islah etsin allah bizi boyle ac gozlulerden korusun

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Haber YorumlarıAnty-Partizan:

STANDARTLARIN Olusturdugu Systeme YONETIM Denir, Kisilerin Olusturdugu Bos Soylemlere Degil..Devletin 30-35 % Hissedilmesinin Sonuclarindan Biri de Bu..Gunluk Idare Edilmeye Calisilan, Partizan, Mafia, Rant, Ceteler..Hindistan Gorunumlu Guzel Ulkem..

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Haber YorumlarıSer_hat:

Çok nankörüz ya.bak gene zenginler bize yaranamadı.Halbuki onlar bizim bol bol et yiyip gut olmamamız için topladılar tüm etleri.Cık cık cık.

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Haber YorumlarıLeven Ergün:

ETE SÜTE BALA AKLINIZA GELEN NE VARSA BİRŞEYLER KARIŞIYOR...EN İYİSİ SADECE MAKRNA YİYİN DERİM BEN..HEM SEÇİMLERDE KAFANIZDA KARIŞMAZ

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Haber YorumlarıSer_hat:

Lanet olsun, bu ülkede zenginler ne zaman doyacak...

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Haber YorumlarıCemal Koyun:

et işini çözemedik gitti sar başa kaseti bozulalım bir daha düzelelim

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Haber YorumlarıTutankamon Hoca:

Ben alamıyorum calıyorum hırsızlığı öğrendim

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