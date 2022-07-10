Kasap ve marketlerde kıyma mesaisi Ordu'nun Fatsa ilçesinde kurbanlık hayvanların kesilmesinin ardından market ve kasaplarda kıyma mesaisi başladı. Ordu'nun Fatsa ilçesinde kurbanlık hayvanların kesilmesinin ardından market ve kasaplarda kıyma mesaisi başladı. Kurbanlarını kesen vatandaşlar kıyma çektirmek için kasap ve marketlerin yolunu tuttu. Bayramın ikinci gününde Fatsa'da birçok vatandaş, kurban etlerini kıyma yapmak için kasap ve marketlerde yoğunluk oluşturdu. Kıymanın kilosunun 5 TL'ye çekildiği kasaplarda poşet üzerilerine isimler yazılarak çekim yapıldı. Bayramın ikinci gününün tamamını kıyma yaparak geçirdiklerini söyleyen kasap Okan Aydın, yoğunluğun birkaç gün daha süreceğini söyledi. - ORDU İhlas Haber Ajansı / Ekonomi Ekonomi Haberler

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