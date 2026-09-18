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KASAD Başkanı Duran, Avrupa Karton Ambalaj Üreticileri Birliği Başkanlığına seçildi

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- KASAD Yönetim Kurulu Başkanı Alican Duran: "Türkiye'nin Avrupa karton ambalaj sektöründeki sesini çok daha güçlü duyurarak sürdürülebilir büyümesine katkı sağlamaya devam edeceğiz"

Karton Ambalaj Sanayicileri Derneği (KASAD) Yönetim Kurulu Başkanı Alican Duran, 57. Avrupa Karton Ambalaj Üreticileri Birliği (ECMA) Kongresi'nde ECMA Yönetim Kurulu Başkanlığına seçildi.

KASAD açıklamasına göre, 60 binden fazla çalışanı bulunan 650'den fazla karton üreticisini temsil eden ve 15 milyar avroluk Avrupa karton ambalaj pazarının yaklaşık yüzde 80'ini bünyesinde bulunduran ECMA, 16-18 Eylül tarihlerinde İtalya'nın başkenti Roma'da düzenlenen kongrede, ilk kez bir Türk sektör temsilcisine emanet edilmiş oldu.

ECMA tarafından "Katlanabilir Kartonlar: Geleceğin Ambalajına Güç Katıyor" temasıyla düzenlenen kongrede sürdürülebilirlik, elyaf bazlı ambalajlarda geri dönüşüm hedefleri, Avrupa pazarındaki gelişmeler ve marka sahiplerinin ambalajdan beklentileri, sektörün önde gelen isimlerinin katılımıyla kapsamlı bir şekilde ele alındı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen KASAD Yönetim Kurulu Başkanı Alican Duran, Avrupa genelinde 650'yi aşkın karton ambalaj üreticisini temsil eden ECMA'nın başkanlığına seçilmekten büyük gurur ve mutluluk duyduğunu belirtti.

Sürdürülebilirlik, geri dönüşüm ve yeni Avrupa ambalaj düzenlemeleri gibi sektörün geleceğini belirleyen konuların gündemde olduğu bu dönemde görev süresi boyunca ekibiyle birlikte büyük bir sorumluluk üstleneceklerini ifade eden Duran, şunları kaydetti:

"Küresel belirsizliklerin ve bölgesel dalgalanmaların sürdüğü bir dönemde sektörümüz yüksek dayanıklılık gösteriyor. Avrupa bölgesinin mevcut pazarlarındaki büyümeyi derinleştirirken yeni pazar arayışlarıyla katma değeri de yükseltmeyi hedefliyoruz. Bunun yanında Türkiye'nin Avrupa karton ambalaj sektöründeki sesini çok daha güçlü duyurarak sürdürülebilir büyümesine katkı sağlamaya devam edeceğiz."

Kaynak: AA
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