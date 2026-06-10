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Kaş'a bu sezon gelen ilk kruvaziyer 2063 yolcusuyla "Aroya" oldu

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Antalya'nın Kaş ilçesini bu sezon ziyaret eden ilk kruvaziyer olan Malta bayraklı 'Aroya' gemisi, 48 ülkeden 2063 yolcu ve 1054 personel ile Kaş Körfezi'ne demirledi. Yolcular filikalarla kıyıya taşınarak ilçenin tarihi ve turistik noktalarını gezdi.

Antalya'nın Kaş ilçesini bu sezon ziyaret eden ilk kruvaziyer olan "Aroya" ile 48 ülkeden 2063 yolcu geldi.

Marmaris'in ardından rotasını Antalya'ya çeviren Malta bayraklı 335 metrelik dev gemi, ilçede kruvaziyer iskelesi olmadığı için Kaş Körfezi'ne demirledi.

Gemide 48 ülkeden 2063 yolcu ile 1054 personel bulunduğu belirtildi.

Yolcular, gemiye ait filikalarla gruplar halinde limana getirildi.

Turistler, gümrük işlemlerinin ardından ilçenin tarihi ve turistik noktalarını ziyaret etti. İlçe merkezinde vakit geçiren ziyaretçiler, bölgenin doğal ve kültürel zenginliklerini yakından görme fırsatı buldu.

Günübirlik ziyaretiyle ilçeyi hareketlendiren "Aroya", Akdeniz turuna devam etmek üzere akşam demir alacak.

Kaynak: AA / Talip Demirci
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