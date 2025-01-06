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Kartlı harcamalarda son 4 yılın en düşük rakamı görüldü

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Son dönemde kartlı harcamaların sert bir düşüş yaşadığı gözlemlendi. Ekonomik belirsizlikler ve artan yaşam maliyetleri, vatandaşları daha temkinli harcamaya yönlendiriyor. Kartlı harcamalarda büyüme hızı 2021'den bu yana ilk kez yüzde 60'ın altına geriledi.

TCMB verilerine göre kartlı harcamalarda büyüme hızı 2021'den bu yana ilk kez yüzde 60'ın altına geriledi. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) verilerine göre 27 Aralık haftası itibariyle bireysel emeklilik ve vergi ödemeleri dışında kartla yapılan harcamalarda dört haftalık ortalamanın yıllık artışı yüzde 59,6 olarak gerçekleşti.

Böylelikle kartlı harcamalarda büyüme 2021'den sonra ilk kez yüzde 60'ın altına geldi. Kartlı harcamalarda büyüme 2023 yılında yüzde 154 ile zirve seviyeleri görmüştü. Para politikasında sıkı duruşun geçerli olduğu 2024 yılında da kartlı harcamalarda büyüme yüzde 131'in üzerinde gerçekleşmişti.

Kartlı harcamalarda son 4 yılın en düşük rakamı görüldü
Abdurrahman Yazıcı
Abdurrahman Yazıcı
Haberler.com - Ekonomi
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Yorumlar (5)

Haber YorumlarıTuran Şahin:

yalan,kart borcu olmayanmı var,icraya düşen kartlıların sayısı geçen yıla göre azmı çokmu onu haber ver inanalım,yandaş medya,

Yorum Beğen59
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Haber YorumlarıTuran Şahin:

yani ekonomi dibe vurmuş denir buna,halkın anlayacağı dil budur,harcama azalması denmez buna,

Yorum Beğen32
Yorum Beğenme1
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Haber Yorumlarımehmet taşkın:

Kartlarda limit kalmamış ki millet harcasın

Yorum Beğen24
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Haber YorumlarıMurat Kara:

temkinli deyil kartlar patladi

Yorum Beğen12
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Haber YorumlarıSevmek Zamanı:

Kendi açımdan söyleyecek olursam 4 tane kredi kartım var, içlerinde harcayacak 50 kuruş bile yok, çünkü hepsinin limiti doldu. Bu durumda harcama yapamamam normal değil mi?

Yorum Beğen8
Yorum Beğenme0
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