Karsan, UITP Summit 2025'te Yenilikçi Elektrikli Araçlarını Tanıtacak

Karsan, 15-18 Haziran'da Almanya'nın Hamburg kentinde düzenlenecek Küresel Toplu Taşıma Zirvesi'ne (UITP Summit 2025) yeni nesil teknolojileriyle katılacak.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, 100'den fazla ülkeden 10 binin üzerinde katılımcının takip edeceği zirvede, yaklaşık 340 sektör profesyoneli görüş ve öngörülerini paylaşacak.

Karsan, toplu taşıma sektöründe dünyanın önde gelen fuarları arasında yer alan UITP Summit 2025'e, e-JEST, Otonom e-ATAK ve yeni modeli e-ATA LE (Class 2) ile katılacak.

Etkinliğin 16 Haziran'da açılacak fuar bölümünde, Karsan yakın mesafeli şehirlerarası hatlar ile uzak mesafe şehir içi noktaların uzun menzilli toplu taşıma ihtiyaçlarına yönelik geliştirdiği yeni yüzde 100 elektrikli modeli e-ATA LE'yi, Class 2 sınıfında sürdürülebilir bir çözüm olarak ilk kez tanıtacak.

Yakın şehirlerarası hatlarla şehir içi banliyö bölgeleri arasında uzun menzilli toplu taşıma ihtiyaçları için özel olarak geliştirilen e-ATA LE, Karsan'ın elektrikli ürün gamındaki çeşitliliği daha da güçlendiriyor.

Karsan fuarda, üst üste 5'inci yılını da Avrupa'da elektrikli şehir içi minibüs pazarında lider olarak tamamlayan e-JEST ve dünyanın ilk planlanmış bir rota üzerinde sürücüsüz olarak hareket edebilen Seviye-4 toplu ulaşım aracı Otonom e-ATAK ile yer alacak.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Karsan Üst Yöneticisi (CEO) Okan Baş, e-ATA LE modeliyle toplu taşımacılığın ihtiyacı olan Class 2 sınıfında elektrikli dönüşümde güçlü bir çözüm sunduklarını belirterek, şunları kaydetti:

"Hamburg'daki UITP Summit'te bu yeni modelimizi ilk kez sahneye çıkarıyor olmak bizim için önemli bir adım. Avrupa'nın dört bir yanından gelecek sektör temsilcileriyle bu vizyonumuzu paylaşacak olmaktan mutluyuz. Karsan olarak sektörde öncü model ve uygulamalarımızla yer almaya devam edeceğiz."