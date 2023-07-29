Karsan, İtalya'da yeni elektrikli araç siparişleri almayı hedefliyor

Karsan, İtalya merkezli kamu alım kurumu Consip'in açtığı ihalenin kazananlarından biri olarak yeni bir çerçeve sözleşme imzalayarak İtalya'daki operatörlerden yeni e-JEST ve e-ATAK siparişleri almayı hedefliyor.

İtalya merkezli kamu alım kurumu Consip'in açtığı ihalenin kazananlarından biri olan Karsan, toplam 320 adedi kapsayan 6 ve 8 metre elektrikli lotları için yeni bir çerçeve sözleşmeye daha imza atarak gelecek dönemde İtalya'daki operatörlerden yeni e-JEST ve e-ATAK siparişi almayı hedefliyor.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Karsan, Avrupa'nın toplu ulaşımını elektrikli araçlarla yenilemek için çalışmalarına devam ediyor. Avrupa'nın da önde gelen üreticileri arasında yerini alan Karsan, geliştirdiği yüksek teknolojili modellerle dünyanın dikkatini çekiyor.

Bu kapsamda Karsan, en önemli ana pazarlarından İtalya'da kazandığı ihalelere yenilerini eklemeye devam ediyor. 2022 sonunda İtalya merkezli kamu alım hizmeti veren Consip kurumunun gerçekleştirdiği ihaleyi kazanan Karsan, 8 metre elektrikli lotunda ihale sonucuna göre e-ATAK modeli ile birinci sırada yer aldı.

İtalya'da toplu taşımayı elektrikli ulaşıma dönüştürmede önemli rol üstlenen Karsan, ülkedeki en büyük ihalelerden birini daha kazanmış oldu. Karsan, Consip ile 6 ve 8 metre elektrikli araç alımı için imzaladığı 18 aylık çerçeve anlaşması kapsamında, yeni e-JEST ve e-ATAK siparişleri almayı hedefliyor. Halihazırda Verona, Legnago, Sendrio, Alghero, Olbia, Catania, Catanzaro gibi İtalya'nın kuzeyinden güneyine pek çok farklı şehrinde 34 adet elektrikli aracı ile hizmet veren Karsan, yeni alacağı siparişler ile beraber ülkedeki yayılımını da genişletmeyi amaçlıyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Karsan Üst Yöneticisi (CEO) Okan Baş, Avrupa'da toplu ulaşımın dönüşümündeki öncü rollerine devam ettiklerini belirterek, "Kendini kanıtlamış araçlarımız, Avrupa başta olmak üzere dünyada da ciddi derecede talep görüyor. Karsan e-JEST, son 3 yıldır aralıksız olarak Avrupa'nın en çok satılan elektrikli minibüsü. e-ATAK ise Avrupa'da kendi segmentinde iki yıldır liderliği kimseye bırakmıyor. 2023'te de araçlarımız liderliğe doğru koşmaya devam ediyor." değerlendirmesinde bulundu.

Baş, ana pazarlarından olan İtalya'da bugün itibarıyla 34 adet elektrikli araçlarının yollarda olduğunu bildirdi.

Hem mevcut siparişlerinin hem de bu çerçeve sözleşme ile alacakları yeni siparişlerle İtalya'daki elektrikli araç parklarını 200 adedin üzerine çıkartmayı hedeflediklerini aktaran Baş, "Karsan, Avrupa'nın toplu taşımasının elektrikli dönüşümünde en fazla tercih edilen markalardan. Bu yeni ihaleyle hedef pazarlarımızdan biri olan İtalya'da güçlü büyümemizi sürdüreceğiz." ifadelerini kullandı.