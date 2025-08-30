Karsan'ın Otonom e-ATAK Aracı Almanya'da Test Sürümlerine Başlıyor

Karsan'ın otonom toplu ulaşım aracı Otonom e-ATAK, Almanya'da sürüşe başlayacak.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Almanya'daki albus projesinde yerini alan Karsan, proje kapsamında Otonom e-ATAK'ı hayata geçiriyor.

Almanya'nın kara yolu trafik düzenlemelerinden sorumlu resmi kurumu Kraftfahrt Bundesamt-Federal Motorlu Taşımacılık'tan (KBA) test onayı alan Otonom e-ATAK, yolcu taşımaya başlayacak. Araç, gerçek trafik koşullarında deneme operasyonuna eylül ayında başlayacak.

Projenin açılış töreni, Karsan yönetim ekibinin yanı sıra Almanya Federal Ulaştırma Bakanı Patrick Schnieder, Hannover Bölge Başkanı Steffen Krach, Hannover Bölgesi Ulaştırmadan Sorumlu Başkan Yardımcısı Ulf-Birger Franz, ÜSTRA Yönetim Kurulu üyeleri Elke van Zadel ve Denise Hain ile Burgdorf Belediye Başkanı Armin Pollehn'in de aralarında bulunduğu katılımla gerçekleştirildi.

Katılımcılar aynı zamanda tören sırasında Karsan Otonom e-ATAK ile sembolik ilk yolculuğa katılarak projeyi yerinde deneyimledi.

Proje, Almanya Federal Meclisi kararı doğrultusunda Federal Ulaştırma Bakanlığı (BMV) tarafından yaklaşık 3,7 milyon avro bütçeyle finanse ediliyor.

Albus projesinde kullanılacak olan ve ADASTEC'in Seviye-4 otonom sürüş yazılımıyla geliştirilen 8 metrelik Karsan Otonom e-ATAK, artık karma trafikte hizmet verecek.

Yüzde 100 elektrikli ve Seviye 4 otonom araç, saatte 40 kilometre azami hız, 22 koltuk kapasitesi ve 300 kilometreye kadar menzil sunuyor.

Araç, Burgdorf içinden geçen yaklaşık 6 kilometrelik test güzergahında 11 durakta duracak, 10 trafik ışığını aşacak ve kavşaklarla yaya geçitleri gibi kentsel zorlukların üstesinden gelecek. uestra.de/albus internet sitesinde albus güzergah bilgileri haftalık olarak paylaşılarak, mevcut 906 numaralı hat hizmetini tamamlayıcı şekilde çalışacak.

Deneme süreci boyunca her yolculukta eğitimli güvenlik personeli bulunması planlanıyor. Proje, aynı zamanda bilimsel olarak izlenerek, yolcuların deneyimlerinin de kısa bir çevrim içi anket aracılığıyla alınması planlanıyor. Deneme operasyonunun yıl sonuna kadar sürmesi planlanıyor.

Saatte 1 sefer olarak eylülde başlatılacak seferler, Burgdorf Merkez Otobüs Terminali'nden (ZOB) Schwarzer-Herzog Kavşağı arasında daha sıklaşacak.

Ücretsiz düzenlenecek seferlerde ilk aşama güzergahı ZOB-Gartenstrabe-Vor dem Celler Tor-Kleiner Brückendamm-Schwarzer-Herzog Kavşağı olarak belirlenirken, ikinci güzargahta da Südstadt uzatması, Geibelstrabe-Niedersachsenring–Berliner Ring-Immenser Landstrabe-Immenser Strabe durakları yer alıyor.

Yıl sonuna kadar devam edecek olan deneme sürüşleri, talebe göre uzatılabilecek şekilde planlandı.

"Yeni bir kilometre taşını daha hayata geçirdik"

Açıklamada görüşlerine yer verilen Karsan Üst Yöneticisi (CEO) Okan Baş, yeni bir kilometre taşını daha hayata geçirmenin gururunu yaşadıklarını belirtti.

Halihazırda 12 ülkede 13 farklı otonom projesiyle geleceğin mobilitesini inşa ettiklerini aktaran Baş, "Her yeni operasyonla yalnızca deneyim kazanmıyor, aynı zamanda başta Avrupa olmak üzere dünyanın toplu ulaşım vizyonuna yön veren öncü adımlar atıyoruz." ifadelerini kullandı.

Karsan Otonom e-ATAK'ın teknoloji partneri ADASTEC CEO'su Ali Peker de Avrupa ve ABD genelinde yıllardır başarıyla uygulamalar yürüttüklerine işaret ederek, Almanya'da da kamu yollarında hizmet vermeye başlamaktan gurur duyduklarını vurguladı.

Peker, "KBA test onayıyla Burgdorf'ta başlattığımız bu başlangıç, otonom sürüşü günlük hayata entegre etmek için atılmış önemli bir adım ve daha güvenli, daha temiz ve daha kapsayıcı bir mobilite inşa etme taahhüdümüzü yansıtıyor." değerlendirmesini yaptı.