Karsan, Gaziantep'e Türkiye'nin İlk Elektrikli Otobüs Filosunu Teslim Ediyor

Karsan, Gaziantep Büyükşehir Belediyesine Türkiye'nin ilk yüzde 100 elektrikli 18 metrelik otobüs filosunu teslim etmeye hazırlanıyor.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Karsan, Türkiye'de de sürdürülebilir ulaşım alanında yeni bir adım attı. Avrupa Birliği hibesiyle yüzde 85'i finanse edilen 25 "e-ATA 18", kısa süre içinde Gaziantep'in toplu taşıma filosuna katılacak.

Bu gelişmeyle Gaziantep, LFP bataryalı ve çift taraflı şarj edilebilir 18 metrelik elektrikli otobüs filosuna sahip Türkiye'deki ilk belediye olacak. Karsan tarafından geliştirilen ve üretilen e-ATA 18, Türkiye'de bu boyutta elektrikli otobüs olarak tasarlanmış ilk model olma özelliğini taşıyor.

Gaziantep Büyükşehir Belediyesinin filosuna katılacak 25 araçla birlikte, Türkiye toplu taşıma sektöründe önemli bir eşik aşılmış olacak. Bu filonun devreye alınmasıyla, Gaziantep yalnızca Türkiye'de değil, bölgesel ölçekte de sürdürülebilir mobilite konusunda öncü şehirlerden biri haline gelecek.

"Gaziantep İçin Sürdürülebilir ve Akıllı Mobilite Strateji Planı" çerçevesinde atılan bu adım, şehrin toplu taşıma altyapısını güçlendirmenin yanı sıra çevresel sürdürülebilirliğe de katkı sağlayacak.

Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Avrupa Birliği ve Dış İlişkiler Genel Müdürü Burak Aykan ve beraberindeki heyet üretimde son aşamaya gelen otobüsleri görmek üzere Karsan'ın Bursa'daki fabrikasını ziyaret etti. Heyet, yüzde 100 yerli teknolojiyle geliştirilen e-ATA'ların üretim süreci hakkında bilgi alırken, araçları yerinde inceledi.

Çevreci ve erişilebilir tasarım

Gaziantep'in yeni filosuna katılacak olan 25 elektrikli e-ATA 18, sadece teknik üstünlükleriyle değil, toplumsal faydaya yönelik tasarımlarıyla da dikkati çekiyor. 118 yolcu kapasiteli araçlar, engelli bireylerin kullanımına uygun çözümler, yaşlılar ve hamileler için özel kolaylıklar sunan erişilebilir iç tasarıma sahip bulunuyor.

E-ATA, 10, 12 ve 18 metrelik seçenekleri ve esnek yapısıyla öne çıkıyor. Tekerlere konumlanan elektrikli hub motorları, 10 ve 12 metrelik modellerde 250 kilovat azami güç ve 22 bin Nm tork sağlayarak aracın en dik yokuşları sorunsuz tırmanmasına imkan tanıyor. 18 metrelik modelde ise 500 kilovatlık güç, tam kapasitede bile yüksek performans sunuyor.

Güçlü bataryaları sayesinde e-ATA, yoğun dur-kalk trafiğinde ve yaz koşullarında klima açıkken tek şarjla tüm gün kesintisiz çalışabiliyor.

Kablolu bağlantı ile 150 kilovata kadar şarj gücü sunan model, tercih edilen batarya paketine göre bir ile dört saat arasında şarj edilebiliyor???????.