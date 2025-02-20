Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre, Kars'ta trafiğe kayıtlı araç sayısı 51 bin 719'a yükseldi. Son açıklanan rakamlar, kentte motorlu taşıtlara olan ilginin artarak devam ettiğini gösteriyor.

Kars genelinde otomobil, traktör, kamyonet ve motosiklet gibi çeşitli araç türlerinde artış yaşanırken, en çok tercih edilen taşıt türünün otomobiller olduğu gözlemlendi. Araç sayısındaki artış, şehir içi trafik yoğunluğunu ve otopark ihtiyacını da beraberinde getiriyor.

TUİK Kars Bölge Müdürlüğü'ne bağlı illerde ise Ocak ayında trafiğe kayıtlı araç sayıları şöyle sıralandı.

Kars'ta 51 bin 719, Ağrı'da 34 bin 695, Iğdır'da 35 bin 794 ve Ardahan'da Ocak ayı itibariyle trafiğe kayıtlı araç sayısı 21 bin 036 oldu. - KARS