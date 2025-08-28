Kars'ta Temmuz Ayı Dış Ticaret Verileri Açıklandı

Türkiye İstatistik Kurumu (TUİK) Kars'ın Temmuz ayı dış ticaret istatistiklerini açıkladı. Türkiye'de ise Temmuz ayında genel ticaret sistemine göre ihracat yüzde 11,0, ithalat yüzde 5,4 arttı.

TUİK Kars Bölge Müdürlüğü'ne bağlı illerde Temmuz ayında ithalat ve ihracat şöyle sıralandı. Kars'ta Temmuz ayında genel ticaret sistemine göre ihracat 287 bin dolar, ithalat 3 bin dolar, Ağrı'da Temmuz ayında genel ticaret sistemine göre ihracat 1 milyon 543 bin dolar, ithalat 12 milyon 320 bin dolar, Iğdır'da Temmuz ayında genel ticaret sistemine göre ihracat 5 milyon 041 bin dolar, ithalat 4 milyon 367 bin dolar ve Ardahan'da Temmuz ayında genel ticaret sistemine göre ihracat 538 bin dolar, ithalat 153 bin dolar olarak gerçekleşti. - KARS