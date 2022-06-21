Kars'ta kurbanlıklar satışa çıktı

Türkiye'de 81 ilin hayvan ihtiyacını karşılayan Kars Hayvan Pazarı'nda kurbanlıklar satışa çıktı. Kars-Ardahan Karayolu Vali Hüseyin Atak Bulvarı'nda bulunan Hayvan Pazarı'na sabahın erken saatlerinde kurbanlıklarını getiren yetiştiriciler, hayvanlarına müşteri bekliyor.

Hayvan Pazarı'na gelen vatandaşlar ise sadece pazarı dolaşarak hayvan fiyatları hakkında bilgi alarak, pazardan ayrılıyor.

"Hayvan sevki yüzde 30'lara düştü"

Hayvan yetiştiricisi Delal Kaya, "Şimdi bu düve 20 bin lira. Batıya sevk var, var ama öyle geçen senelere göre biraz daha azalma var. Fiyatlar orada da normal" dedi.

"Yüksek fiyatlar piyasayı olumsuz etkiliyor"

Hayvan Pazarı'nda durgunluk yaşandığına dikkat çeken Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Başkanı Murat Bakırhan, "90 kilometre uzaklıktaki köylerden hayvanlar buraya getirilirken, kar bazında düşüşler yaşanıyor. Bu da alım-satımı olumsuz etkiliyor. Hayvan satışlarında büyük bir azalma var" şeklinde konuştu.

Kars'ta geçen yıl 8 bin liraya satılan bir düve, bu yıl 14 bin liraya satışa çıkarıldı. Büyükbaş hayvan fiyatları 6 bin lira ile 25 bin lira arasında değişiyor. Küçükbaş hayvanlar ise 900 lira ile 4 bin lira arasında satılıyor. - KARS

İhlas Haber Ajansı / Ekonomi