Kars'ta Kurban Pazarları Durgun

TACETTİN DURMUŞ

Karslı kurban satıcısı Tahir Kaya, "Hayvanımız Avrupa yakasına geçecekti, hükümet bize yasak koydu. Biz de mecburen kurbanımızı buraya getirdik. Burada da fiyatlar düşük, masrafımızı çıkartamıyoruz. Bakalım sonuç nereye varacak. Yani başımızdaki şahıslar, mevcut hükümet ve Tarım Bakanı'nın hatası bize göre, biz bu kadar biliyoruz. Avrupa yakasına tüm yandaşlar hayvanlarını geçiriyor. 300-400 tosun geçirene hiçbir şey yok. Biz geçirince kamyon başına 63 bin lira, artı pazarda da kaymakamlık ve belediyeler ayrı bir ceza kesiyor" dedi.

Büyük ve küçükbaş hayvancılığın merkezi Kars'ta, Kurban Bayramı'na sayılı günler kala kurban pazarlarında beklenen hareketlilik yaşanmıyor. Kars hayvan pazarında küçükbaş hayvan fiyatları 4 bin 500 ile 7 bin 500, büyükbaş hayvan fiyatları ise 35 bin lira ile 80 bin lira arasında değişiyor.

" HAYVANIMIZ AVRUPA YAKASINA GEÇECEKTİ, HÜKÜMET BİZE YASAK KOYDU"

Karslı kurban satıcısı Tahir Koca, şunları söyledi:

"Şu anda satışımız yok. Hayvanımız Avrupa yakasına geçecekti, hükümet bize yasak koydu. Biz de mecburen kurbanımızı buraya getirdik. Burada da fiyatlar düşük, masrafımızı çıkartamıyoruz. Bakalım sonuç nereye varacak. Yani başımızdaki şahıslar, mevcut hükümet ve Tarım Bakanı'nın hatası bize göre, biz bu kadar biliyoruz. Avrupa yakasına tüm yandaşlar hayvanlarını geçiriyor. 300-400 tosun geçirene hiçbir şey yok. Biz geçirince kamyon başına 63 bin lira, artı pazarda da kaymakamlık ve belediyeler ayrı bir ceza kesiyor. Biz, mecbur kalıp malımızı geri getiriyoruz. 3 gündür buradayım, 3 tanesini sattım. Fiyatlar 4-5 bin liradan başlıyor, alan da yok. Ama Avrupa yakasında olsaydım hayvanımızı rahatlıkla satabilirdik. Ayrıca çevremiz oradadır. Ben, 1983 yılından beri, 40 yıldır kurbancılık yapıyorum. 7-8 yıldan beridir bu yasa koyulmuş. Bu nedenle hep zarar ediyoruz. Mecburen bu işi bırakacağız. Avrupa yakasına hükümetin yandaşları götürüyor. Ben de bu hükümetten yana olduğum halde götüremiyorum. Sistem, yanlış sistemdir."

"EMEKLİ VE ASGARİ ÜCRETLİ KURBAN ALAMIYOR"

Emekli ve asgari ücretlinin kurban alamadığını söyleyen Emrah Şirin ise şöyle konuştu:

"Piyasa şu anda çok durgun. Haliyle fiyatlar çok yüksek. Emekli ve asgari ücretli kurban alamıyor. Biz de onları haksız bulmuyoruz. Geçtiğimiz yıl bir düve 8-10 bin lira idi. Ama şimdi 35-40 bin lira olmuş. Vatandaş kurban kesemeyecek. Biz geçen yıl tek kestik, bu yıl kendimize ortak arıyoruz. Bir çuval yem 400 lira, samanın kilosu 3,5 lira olmuş. Burada kime sorsanız maliyetlerin yüksek olmasından şikayet eder. Keşke bu hayvan yine 10 bin lira olsaydı da satabilseydik. Geçtiğimiz yıl 60 tane sattım, bu yıl 4 tane var, satamıyorum. Yeterli dönsün, borcumuz harcımız var. Sabah hayvan pazarına inek götürdüm, satamadım."

KARS KURBAN PAZARININ ŞAMPİYONU 80 BİN LİRAYA ALICISINI BEKLİYOR

Kurban Bayramı'na sayılı günler kala, Kars'taki kurban pazarında sahibinin 'Şampiyon' adını verdiği 650 kiloluk boğa 80 bin liraya alıcını bekliyor. Şampiyon'un sahibi Feyyaz Şirin, en güzel ve kilolu kurbanlıklar İstanbul'a gönderildiği için şu anda Kars'taki en favori kurbanlık boğanın kendisine ait olduğunu söyledi. Feyyaz Şirin, "Şu anda Kars kurban pazarının şampiyonu benim boğam. Canlı kilo 650'dir. Şu an meydanda başka bir boğa yok. Fiyatı da uygundur, 80 bin liradır. Müşterilerimizi bekliyoruz. Bayrama kadar buradayız. Alıcı çıkmazsa bayramdan sonra fiyatı 100 bin liradır. Soran çok ama düşük fiyata satmak istemiyorum. Olanların hepsi batıya taşındı" dedi.