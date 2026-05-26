Kars'ta kurban pazarı hareketlendi: 700 kiloluk süslenmiş düve ilgi odağı oldu

Kars’ta Kurban Bayramı arifesinde hayvan pazarında son gün yoğunluğu yaşandı. Vatandaşlar bütçelerine uygun kurbanlık almak için pazarlık yaparken, 700 kiloluk süslü düve ilgi odağı oldu. Besiciler fiyatlarda indirime gitti.

Kars'ta kurban pazarında son gün yoğunluğu yaşandı. Sabahın erken saatlerinden itibaren pazara gelen vatandaşlar, bütçelerine uygun kurbanlık almak için sıkı pazarlık yaptı. Pazarda kurbanlıklarını alan vatandaşlar, hayvanlarını araçlara yükleyerek evlerinin yolunu tuttu.

Kurban Bayramı arifesinde Kars Hayvan Pazarı'nda özellikle küçükbaş hayvanlara yoğun ilgi gösterilirken, besiciler de gün boyu satış yapabilmek için müşterilerle uzun süre pazarlık masasına oturdu. Pazarda zaman zaman "tokalaşma pazarlığı" olarak bilinen geleneksel usuller dikkat çekti.

Pazarın en çok ilgi çeken kurbanlığı ise sahibinin özel olarak süslediği yaklaşık 700 kiloluk düve oldu. Renkli kurdeleler takılan dev düve, vatandaşların ilgi odağı haline geldi.

Besici Serhat Morkoç, düveyi pazarın şampiyonu olduğunu söyledi. Morkoç, "2026 Kurban Pazarı'nın düve şampiyonu şu an bizde, 700 kilo canlı gelen, alıcısını bekliyoruz. Pazarın şampiyonu olduğu için süsledik. Canlı net 700 kilo geliyor. Ondan dolayı süsledik, albenisi olsun. Müşterilerini bekliyor" dedi.

Morkoç, süslediği düveyi 250 bin liraya satacağını da sözlerine ekledi.

Küçükbaş hayvanlarını uygun fiyata verdiğini ve herkesin kurban almasına imkan tanıdığını belirten besici Selçuk Aras, "Bu bayram herkes et sahibi olsun, gerekirse daha indirimli fiyatlarımız olur. Bayram ağzı herkes sevinsin" diye konuştu.

Pazara gelen vatandaşlar ise fiyatların son günlerde biraz daha makul seviyeye indiğini ifade ederek, pazarlık sonucu bütçelerine uygun hayvan alabildiklerini kaydetti.

Öte yandan pazarda yoğunluk akşam saatlerine kadar devam ederken, bazı besicilerin ellerindeki kurbanlıkları satabilmek için fiyatlarda indirime gittiği görüldü. - KARS

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
