Kars'ta IPARD III Tanıtım ve Bilgilendirme Toplantısı Yapıldı

Kars'ta IPARD III Tanıtım ve Bilgilendirme Toplantısı düzenlendi. Toplantıda Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu ile ilgili yapılan desteklemeler slayt gösterisiyle katılımcılara anlatıldı.

Kars'ta IPARD III Tanıtım ve Bilgilendirme Toplantısı düzenlendi.

Bir otelin toplantı salonunda düzenlenen toplantı, saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.

Toplantının açılış konuşması Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu İl Koordinatörü Bekir Güre, slayt gösterisi eşliğinde yaptı. Daha sonra İl Tarım ve Orman Müdürü İbrahim Altıntaş, kurumu ile ilgili yapılan desteklemeleri slayt gösterisiyle katılımcılara anlattı.

Program, IPARD iyi uygulama örnekleri tanıtım videosu, IPARD III Programı tanıtım ve bilgilendirme sunumu ile devam etti.

Program; TKDK İl Koordinatörlüğü faaliyetleri sunumu, İl Tarım ve Orman Müdürlüğü faaliyetleri sunumu, IPARD II Projeleri iyi uygulama örnekleri sunumu, IPARD Faydalanıcısı ve genel değerlendirme, talepler taleplerin dinlenmesinin ardından son buldu. - KARS