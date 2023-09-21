Tarım ve Orman Bakanlığı, Kars'ta hayvansal üretim yapan çiftçilere kolostrum 'ağız sütü' dağıttı. Şap aşılama kampanyası da başlatıldı.

Kars'ta hayvansal üretim yapan çiftçilere kolostrum 'ağız sütü' dağıtıldı

KARS - Tarım ve Orman Bakanlığı Türkiye'de ilk olarak Kars'ta hayvansal üretim yapan çiftçilere kolostrum 'ağız sütü' dağıttı. Sonbahar Dönemi Şap Aşılama kampanyasını başlattı.

Kars merkez Dikme Köyü'nde 2023 Yılı Sonbahar Dönemi Şap Aşılama Kampanyası Başlangıcı ve Kolostrum Dağıtımı yapıldı. Programın açılışında konuşan AK Parti Kars Milletvekili Adem Çalkın, "Nisan ayında başlayan şap hastalığını eğer tedbirler gününde, zamanında alınmamış olsaydı şimdi çok başka bir noktada olurduk. Adeta hayvan pandemisi yaşayacaktık. ve ülkemizi bu konuda ekonomik bir sıkıntı yaşayacaktı. Bugün da buradan şap aşısını tekrar başlatıyoruz" dedi.

Kars Valisi/Belediye Başkan Vekili Ziya Polat, "Tabi Kars'tayız, tarım ve hayvancılığın en önemli şehirlerinden biri, sağolsun devletimiz, bakanlığımız, çiftçimiz hayvancılık yapan hemşehrilerimize destek veriyor, vermeye de devam edecek. Bugün de buradan şap kampanyamızın başlangıcını yapıyoruz. Tekrar hayırlı uğurlu olsun" diye konuştu.

Yapılan konuşmaların ardından buzağılara kolosturum uygulaması ve şap aşısı yapıldı. 2023 yılı Sonbahar Dönemi Şap Aşılama Kampanyası da Kars'tan başlatılmış oldu.

Öte yandan Kars genelinde ilkbahar döneminde ise büyükbaş hayvanların yüzde 85'i aşılanırken, tampon aşılama ile birlikte toplamda 710 bin dozun üzerinde aşı uygulaması yapıldı.