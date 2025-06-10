Kars'ta Geleneksel Yöntemlerle Eski Kaşar Peynir Üretimi

Kars'ta Geleneksel Yöntemlerle Eski Kaşar Peynir Üretimi
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Kars'ta Geleneksel Yöntemlerle Eski Kaşar Peynir Üretimi
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Kars'ın Bozyiğit köyünde üretilen eski kaşar peyniri, zengin bitki örtüsünde beslenen büyükbaş hayvanlardan elde edilen sütlerle geleneksel yöntemlerle işleniyor. Peynir, dinlendirilme ve soğuk ortamda muhafaza edilme süreçlerinin ardından yurt içinde satışa sunuluyor.

Kars'ta tonlarca süt, eski kaşar için işleniyor

KARS - Kars'ın zengin bitki örtüsünde beslenen büyükbaş hayvanlardan elde edilen sütler, özenle işlenerek eski kaşar peynirine dönüştürülüyor.

Temiz havası ve doğal bitki örtüsüyle öne çıkan Kars'ın Arpaçay ilçesine bağlı Bozyiğit köyünde hayvancılıkla uğraşan üreticiler, her gün elde ettikleri sütleri mandıralara ulaştırıyor.

Mandıralarda geleneksel yöntemlerle işlenen süt, silindir şekline getirilerek önce 3 ay boyunca serin ortamda dinlendiriliyor. Ardından çuvallara sarılan peynirler, yaklaşık bir yıl bekletilmek üzere buzhaneye alınıyor. Bu uzun ve özenli süreç sonunda hazır hale gelen Kars eski Kaşar Peyniri yurt içinde hem toptan hem de perakende olarak satışa sunuluyor.

Bozyiğit Köyü'nde faaliyet gösteren kaşar üreticisi Ozan Can Göksü, 1994 yılında kurulan aile işletmesini 2'inci kuşak olarak sürdürdüğünü belirtti.

Üretim süreci hakkında bilgi veren Göksü, "Sabah sütleri topladıktan sonra mandıraya getirip süt kabulüne alıyoruz. Ardından telleme ve doğrama işlemlerini gerçekleştiriyoruz. Peynirin olgunluğunu kontrol ettikten sonra, 80 derece kaynar suda haşlıyoruz. Sonrasında gramajlama işlemine geçiyoruz; peynirleri 1 kilo, 2 kilo ve 13 kilo olarak ayırıyoruz" dedi.

"3 ay soğuk ortamda dinlendiriliyor"

Kaşar Peyniri 3 ay soğuk ortamda muhafaza ettiklerini ifade eden Ozan Can Göksü, "Kalıplarda 24 saat beklettikten sonra dinlendirme bölümüne alıyoruz. Burada yaklaşık 3 ay soğuk ortamda dinlendirilen peynirleri, 5'li şekilde çuvallara sararak buzhaneye kaldırıyoruz. Ortalama 68-70 kg arasında olan bu kaşar peynirlerini bütün şehirlerimize toptan ya da perakende olarak gönderiyoruz" diye konuştu.

Kars eski kaşarı, doğal üretim süreci ve lezzetiyle sofraların vazgeçilmezi olmayı sürdürüyor. Tescilli Kaşar Peyniri yurt içinde de vatandaşlar tarafından yoğun ilgi görüyor. Kaşarlar kargolarla 81 ile gönderiliyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / TURGUT KAYA - Ekonomi
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