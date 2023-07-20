Kars'ta Fahiş Fiyat Denetimleri Devam Ediyor

Kars Valiliği bünyesinde oluşturulan ekipler, market, manav ve gıda satış yerlerinde fiyat karşılaştırması yaparak denetimlerini sürdürüyor. Denetimlerde stokçuluk, fiyat değişimi ve aşırı fiyat artışları incelenerek cezai işlem uygulanıyor.

Kars'ta fahiş fiyat denetimleri aralıksız devam ediyor. Ekipler, denetimlerde fiyat karşılaştırması yapıyor.

Kars Valiliği bünyesinde oluşturulan ve aralarında Ticaret İl Müdürlüğü, Belediye ve Defterdarlık personellerinden bulunduğu ekipler, market, manav ve gıda satış yerlerinde denetim yaptı.

Ekipler yaptıkları denetimlerde; alışveriş merkezlerinde stokçuluk, ani fiyat değişimi, aşırı fiyat artışları, raf fiyatları ile kasa fiyatları incelenerek tutanak tutuluyor. Olumsuz bir durumla karşılaşılması durumunda da cezai işlem uygulanıyor. Ekiplerin denetimlerini sürdüreceği öğrenildi. - KARS