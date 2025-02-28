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Kars'ta Ekmeğe Zam, Vatandaşlardan Tepki

Kars'ta Ekmeğe Zam, Vatandaşlardan Tepki
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Kars'ta Ramazan öncesinde ekmeğin fiyatı 9 TL'den 12 TL'ye yükseldi. Vatandaşlar, temel gıda maddesi olan ekmeğe yapılan zamdan rahatsızlık duydu. Fırıncılar ise artan maliyetleri gerekçe göstererek zamın kaçınılmaz olduğunu belirtti.

Kars'ta Ramazan bir gün kala ekmeğe yapılan zam, vatandaşların tepkisine yol açtı. Daha önce 9 TL'den satılan 210 gramlık ekmeğin fiyatı, yeni zamla birlikte 12 TL'ye yükseldi. Fırıncılar, artan maliyetleri gerekçe göstererek zam yapılmasının kaçınılmaz olduğunu belirtirken, vatandaşlar ise özellikle Ramazan öncesi yapılan bu fiyat artışına sert tepki gösterdi.

"Bu zam soframızı etkiliyor"

Ramazan öncesinde yapılan artışı manidar buldukların ifade eden vatandaşlar, temel gıda maddesi olan ekmeğin fiyatının sürekli artmasının aile bütçelerini zorladığını dile getirdi.

"Fırıncılar maliyet artışına dikkat çekti"

Öte yandan fırıncı esnafı ise zam kararını savunarak, un, maya, elektrik ve işçilik giderlerinin yükseldiğini vurguladı. Yetkililerin bu konuda nasıl bir adım atacağı merak konusu olurken, vatandaşlar Ramazan ayında ekmeğe yapılan zammı doğru bulmadıklarına dikkat çektiler.

Kars'ta fırınlarda 210 gram ekmek 12 TL'ye satılmaya başladı. - KARS

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ekonomi
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