Kars'ta Çiftçiler, Dronlarla İlaçlama Yapıyor

Kars'ın Selim ilçesindeki çiftçiler, rekolte kaybını önlemek amacıyla ekili arazilerinin ilaçlanmasını dronla yapıyor. Özel bir firma tarafından Tozluca köyüne getirilen 25 litre kapasiteli zirai ilaçlama dronu, bölgede ilk defa bir çiftçinin patates tarlasında kullanıldı. Firma yetkilisi Ali Korkmaz, çiftçilere zararlı böceklerle mücadelede dronla yardımcı olmaya çalıştıklarını söyledi.

Kars'ın Selim ilçesindeki çiftçiler, rekolte kaybını önlemek amacıyla ekili arazilerinin ilaçlanmasını dronla yapıyor.

Özel bir firma tarafından Tozluca köyüne getirilen 25 litre kapasiteli zirai ilaçlama dronu, bölgede ilk defa bir çiftçinin patates tarlasında kullanıldı.

Firma yetkilisi Ali Korkmaz, AA muhabirine, çiftçilere zararlı böceklerle mücadelede dronla yardımcı olmaya çalıştıklarını söyledi.

Bölgede aşırı böcek olduğunu hiçbir bitkiye zarar vermeden havadan ilaçlama yaptıklarını belirten Korkmaz, "Şu anda böcekler patateslerimizi yiyecekler. Traktörle girince yaklaşık yüzde 15 rekolte kaybı olacak. Sadece ilaçlamada değil gübrelemede de dronla destek sağlıyoruz." dedi.

Korkmaz, özellikle bölgede doludan kaynaklı birçok zarar gerçekleştiğini anımsatarak, şunları kaydetti:

"Zararı minimuma indirmek için yukarıdan sıvı gübrelemeyle ziraat mühendisi arkadaşların vermiş olduğu bilgiler dahilinde müdahale yaparak zararı durdurmaya çalışıyoruz. Cihazımız 25 litre kapasitede tek seferde 25 dönüm araziyi yaklaşık 15-20 dakikada bitirebilecek özelliğe sahip. Planlama yapıldıktan sonra homojen şekilde tarlaya ilaç atıyor. Pervaneler vasıtasıyla da ilacı, toprağa ve bitkinin yapraklarına uygun bir şekilde yayıyor. Bu uygulama artan maliyetler ve rekolte kaybını önlemek amacıyla çiftçi için daha avantajlı konumda."