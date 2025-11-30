Haberler

Kars Ovası'nda Hasat Sezonu Sonunda Renkli Görüntüler

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Kars Ovası'nda hasat sezonunun tamamlanmasıyla tarım arazileri 'halı deseni' görünümüne büründü. Çiftçiler, verimli bir sezon geçirerek yeni ekimlere hazırlanıyor.

Bereketli tarım arazilerinde hasat sezonunun tamamlandığı Kars Ovası'nda, nadasa bırakılan ve güzlük ekimlerin gerçekleştirildiği araziler "halı deseni" görünümüyle dikkati çekiyor.

Bu yıl 375 bin 225 hektarlık alanın 275 bin hektarlık bölümünde tarım üretiminin yapıldığı kentte, mevsim yağışlarıyla çiftçiler bereketli bir sezon geçirdi.

Hayvancılık nedeniyle bitkisel üretimin yaygın olduğu Kars Ovası'nda da hasat sezonunun tamamlanması ve tarlaların bir kısmının sürülmesiyle güzel görüntüler ortaya çıktı.

Dronla görüntülenen ve "halı desenine" benzeyen ovada, çiftçiler son ürünlerini hasat ederek bir sonraki sezona hazırlanıyor.

1 milyon hektarın üzerinde toplam arazi varlığına sahip kentte, Kars-Arpaçay kara yolu üzerindeki bölgede görüntülenen, kimisi yeşeren kimisi yeni sürülen tarım arazileri güzel görüntüler oluşturdu.

Tarım ve Orman İl Müdürü Enver Aydın, AA muhabirine, Kars'ın geniş bir araziye sahip olduğunu söyledi.

Tarım ve hayvancılık bakımından şehrin Türkiye'deki önemine vurgu yapan Aydın, "Geniş tarım arazilerimiz ve meralarımızla Türkiye'nin önde gelen tarım potansiyeline sahip illerinden biriyiz. Sezonun bitmesiyle çiftçilerimiz hasatlarını yaptılar, ekinlerini kaldırdılar. Yeni sezona hazırlanmak üzereyiz, tarlaların bir kısmı sürüldü, güzlük ekilişler gerçekleştirildi bir kısmı da nadasa bırakılmak üzere sürüldü." diye konuştu.

"Çiftçilerimizi yönlendiriyoruz"

Her zaman çiftçilerin yanında olduklarını, toprak analiz faaliyeti yürüterek toprağa uygun ürünleri artırmaya gayret gösterdiklerini dile getiren Aydın, şunları kaydetti:

"Geniş arazilerimiz rengarenk, yeni sezona bütün verimliliği ile hazır durumda. Biz de yeni sezonda üreticilerimizin daha verimli ürünler elde etmesi ve bölgemizde ekilmeyen, işlenmeyen tarım arazisi kalmaması adına çeşitli faaliyetler yürütüyoruz. Bu anlamda hem buğday hem arpa veya yem bitkileri konusunda çiftçilerimizi yönlendiriyoruz. Daha verimli bölgeye daha yararlı olabilecek ve bölgemizin iklimine, toprağına uygun çeşitleri yaygınlaştırmayı hedefliyoruz."

Kaynak: AA / Cüneyt Çelik - Ekonomi
Kütahya'da 4 büyüklüğünde deprem

Kütahya'da korkutan deprem! Çevre illerde de büyük panik yaşandı
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Karadeniz'deki saldırıların ardından Türkiye'den tepki: Endişeyle karşılıyoruz

Karadeniz'deki saldırılara Türkiye sessiz kalmadı
Evliyalar diyarında 9 türbeye kilit vuruldu! Sebebi akıllara zarar

Evliyalar diyarında 9 türbeye kilit vuruldu! Sebebi akıllara zarar
Düğün salonundaki laf atma kavgası sokağa taştı

Düğünde çıkan kavga sokağa taştı, polis soluğu ilçede aldı
Kızılcık Şerbeti'nin Nilay'ı hayranından gelen ilginç teklifi açıkladı: 1 dakika için 100 bin TL

Kızılcık Şerbeti'nin Nilay'ı hayranından gelen ilginç teklifi açıkladı
Karadeniz'deki saldırıların ardından Türkiye'den tepki: Endişeyle karşılıyoruz

Karadeniz'deki saldırılara Türkiye sessiz kalmadı
Yılan Hikayesi'nin Kürşat'ıydı! Son hali ağızları açık bıraktı

Yılan Hikayesi'nin Kürşat'ıydı! Son hali ağızları açık bıraktı
88. dakikada geride olan Benfica'dan muhteşem geri dönüş

88. dakikada 1-0 olan maçın son anlarında neler oldu neler
Kenan Yıldız'dan resital

Milli yıldızımıza karşı tek başına resital yaptı! Durdurulamıyor
Eski gelinini öldürüp tıraş olmuştu! Cezaevinde kendini astı

Eski gelinini öldürüp tıraş olmuştu! Cezaevinde kendini astı
Papa 14. Leo'nun İznik ayini MHP'yi kızdırdı! Çok sert tepki

Papa 14. Leo'nun İznik ayini MHP'yi kızdırdı! Çok sert tepki
Ukrayna, Karadeniz'deki iki gemiye saldırı anını paylaştı

Karadeniz'deki saldırıyı o ülke üstlendi! Görüntüleri de yayınladılar
Zelenski canlı yayındayken bomba alarmı verildi! Korku içinde binayı boşalttılar

Canlı yayında büyük panik! Alarm verilince apar topar binadan kaçtılar
Özgür Özel yeniden CHP Genel Başkanı seçildi

Özgür Özel yeniden Genel Başkan seçildi! İşte aldığı oy sayısı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.